  1. استانها
  2. قم
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۱۰

کشته شدن عامل وابسته به گروهک تروریستی در جریان ناآرامی‌های امروز قم

قم- در جریان حوادث و ناآرامی‌های روز جاری در قم که منجر به اخلال در نظم عمومی شد، یکی از عناصر وابسته به یک گروهک تروریستی هنگام حمل مواد انفجاری، بر اثر انفجار نارنجک همراه خود جان باخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای تأمین استان قم اعلام کرد: در پی اغتشاشات روز جاری که باعث ایجاد اختلال در نظم عمومی برای مردم شریف قم گردیده بود، یکی از عناصر وابسته به گروهک تروریستی که با حمل یک نارنجک قصد کشته‌سازی از اغتشاشات را داشت، نارنجک در دستانش منفجر و موجب فوت وی شد.

هویت نامبرده شناسایی که گزارش تکمیلی متعاقباً به اطلاع مردم عزیز خواهد رسید.

    • US ۰۳:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
      1 2
      پاسخ
      خددا را شکرکه این شخص پلید با دست خود.خودراهلاک کرده و به جهنم واصل شد؛

