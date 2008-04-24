کارخانه پارسیلون؛ بزرگترین واحد صنعتی لرستان آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، رئیس هیئت مدیره کارخانه ‌پارسیلون لرستان عصر دیروز در جریان راه اندازی خط گرانول این کارخانه اظهار داشت: از اول تیرماه سال قبل کارخانه در اختیار اصلاح ساختار در تمام سطوح از جمله نیروی انسانی و تکنولوژی به منظور پوشش هزینه های خود و رسیدن سوددهی مورد نظر قرار گرفت.

رضا یعقوبی افزود: سال گذشته این کارخانه حدود 495 نفر کارگر رسمی داشت که حدود 240 نفر از این افراد بازنشسته شدند.

وی با بیان اینکه با آغاز به کار مجدد کارخانه پارسیلون از 72 کارگر قراردادی این کارخانه تعدادی دعوت به کار شده اند، عنوان کرد: از 230 کارگر رسمی کارخانه نیز 113 نفر در فاز اول راه اندازی دعوت به کار شده اند.

یعقوبی با اشاره به راه اندازی فاز دوم این کارخانه و عملی شدن اصلاح ساختار در آینده نزدیک، افزود: برای این مرحله نیز 158 نفر از کارگران این کارخانه دعوت به کار شده اند.

رئیس هیئت مدیره کارخانه‌پارسیلون لرستان با بیان اینکه قبل از اصلاح ساختار میزان تولید در این کارخانه به طور متوسط هشت تا هشت و نیم تن در روز بوده است، یادآور شد: در دو هفته اول شروع به کار فاز یک کارخانه پیش بینی می شود روزانه در مرحله ریسندگی سه و نیم تن در روز تولید داشته باشیم.

یعقوبی اظهار امیدواری کرد: در سه ماه آینده میزان تولید در این کارخانه به میزانی بالاتر از قبل از اصلاح ساختار کارخانه برسد.