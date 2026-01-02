به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی حیدری، معاون سیاسی امنیتی استاندار قم، در گفتوگو با بخش خبری ساعت ۲۳ شبکه تلویزیونی قم، با اشاره به شرایط عمومی استان، اظهار کرد: مردم شریف قم میتوانند با آرامش، زندگی روزمره خود را دنبال کنند و اطمینان داشته باشند که دستگاههای مسئول با هوشیاری کامل، تأمین امنیت عمومی را در اولویت قرار دادهاند.
وی با بیان اینکه دشمنان ملت ایران در مقاطع مختلف تلاش کردهاند با تحریک و هدایت برخی عناصر وابسته، ناامنی و التهاب اجتماعی ایجاد کنند، افزود: در پی تحریکات اخیر، عدهای از عناصر مرتبط با گروهکهای مزدور و تروریستی، اقداماتی محدود در سطح شهر قم انجام دادند که با اشراف و اقدام بهموقع، این تحرکات ناکام ماند.
معاون سیاسی امنیتی استاندار قم در تشریح جزئیات یکی از این موارد گفت: یکی از این عناصر که با هدف ایجاد کشتهسازی و تشدید ناامنی، اقدام به حمل نارنجک کرده بود، پیش از هرگونه اقدام مؤثر، با انفجار نارنجک در دستان خود مواجه شد و در نتیجه این حادثه جان خود را از دست داد.
حیدری با اشاره به شرایط اقتصادی کشور تصریح کرد: هرچند مشکلات اقتصادی وجود دارد و مسئولان نیز به این موضوع واقف هستند و برای ساماندهی آن تلاش میکنند، اما تصور دشمنان مبنی بر تضعیف اقتدار نظام اسلامی از طریق چنین اقدامات پراکندهای، تصوری نادرست است؛ چرا که اقتدار جمهوری اسلامی ریشهدارتر از آن است که با این تحرکات خدشهدار شود.
وی با ابراز تأسف از سوءاستفاده دشمنان از برخی جوانان در قالب آنچه جنگ ترکیبی خوانده میشود، خاطرنشان کرد: متأسفانه در برخی موارد، جوانانی تحت تأثیر فضاسازیها قرار میگیرند که نتیجه آن، آسیب به آینده خود و نگرانی و رنج خانوادههایشان است.
معاون سیاسی امنیتی استاندار قم در پایان با تأکید دوباره بر ثبات امنیتی استان، گفت: به لطف خداوند، امنیت در قم و سراسر کشور برقرار است و انتظار میرود خانوادهها نیز با آگاهیبخشی و توجه بیشتر به مسائل امنیتی، نقش مؤثری در حفظ آرامش جامعه ایفا کنند.
قم- معاون سیاسی امنیتی استاندار قم گفت: یکی از عناصر وابسته به گروهکهای تروریستی که قصد ایجاد کشته و تشدید ناامنی در شهر را داشت، پیش از هرگونه اقدام مؤثر جان باخت.
به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی حیدری، معاون سیاسی امنیتی استاندار قم، در گفتوگو با بخش خبری ساعت ۲۳ شبکه تلویزیونی قم، با اشاره به شرایط عمومی استان، اظهار کرد: مردم شریف قم میتوانند با آرامش، زندگی روزمره خود را دنبال کنند و اطمینان داشته باشند که دستگاههای مسئول با هوشیاری کامل، تأمین امنیت عمومی را در اولویت قرار دادهاند.
نظر شما