برگزاری نمایشگاه فرهنگی هنری ایران در سین کیانگ چین

به گزارش خبرگزاری مهر، در روز افتتاحیه نمایشگاه مسئولین و مقامات فرهنگی استان از جمله مدیرکل فرهنگی ایالت، رئیس موزه ارومچی، مدیرکل مطبوعات و معاون مدیرکل فرهنگی ایالت، مدیر دفتر روابط بین الملل اداره کل فرهنگی و اقشار مختلف مردم حضور داشتند.

در این مراسم ابتدا "آن جان کریم" مدیر کل فرهنگی سین کیانگ طی سخنانی گفت: مبادلات فرهنگی ویژگی خاصی دارد و آن این است که مرز بین کشورها و ملتها را می شکند و با وجود ایدئولوژی های مختلف مردم را از کشورهای گوناگون جلب می کند.

وی افزود: ما بسیار خوشحالیم که رایزنی فرهنگی سفارت ایران در چین در منطقه سین کیانگ اقدام به برپایی نمایشگاه فرهنگی و هنری کرده است. ایالت سین کیانگ چین با کشور ایران از گذشته در زمینه های فرهنگی و هنری و زبانی ارتباط داشته است؛ بویژه پس از تاسیس جمهوری اسلامی ایران در سال 1979 توسعه و همکاری دو کشور در زمینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی پیشرفت قابل توجهی داشته است و تمایل داریم که بر اساس منافع متقابل ایران و چین این همکاری را توسعه دهیم و در چارچوب نظام جدید سیاسی اقتصادی بین الملل با عدالت و منطق با یکدیگر همکاری کنیم.

سپس محمد جواد آقاجری رایزن فرهنگی از همکاری مسئولین استان سین کیانگ تشکر کرد و گفت: هدف از برگزاری این نمایشگاه شناساندن بخشی از گنجینه هنر ایران زمین به مردم هنردوست این استان است؛ به مردمی که در طول تاریخ با مردم فارس در زمینه های فرهنگی، اقتصادی و اعتقادی رابطه نزدیک و تنگاتنگ داشته اند.

رایزن فرهنگی ایران افزود: تنوع فرهنگی، نژادی، طبیعی و تاریخی و مذهبی موجود در منطقه سین کیانگ از آن محیطی زیبا ساخته که هر انسانی را به خود جذب می کند. تکثر فرهنگی و تنوع قومی و نژادی استان سین کیانگ ریشه در عبور جاده تاریخی ابریشم از این منطقه دارد و این جاده باعث شکل گیری فرهنگها ، ظهور ادیان گوناگون و سکونت اقوام و نژادهای مختلف در این منطقه شد. این نژادها با فرهنگهای گوناگون به صورت مسالمت آمیز در کنار یکدیگر زندگی می کنند که تجمع فرهنگهای متنوع آسیایی به غنای فرهنگی آن افزوده است.

آقاجری اضافه کرد: تقریبا تمام آثار کلاسیک ادبیات فارسی خیلی زود توسط مردم اویغور شناخته شد واین آثار ادبی در بین مردم این منطقه سینه به سینه و نسل به نسل نقل شده است. آثار ادبی فارسی شاعرانی چون رودکی، نظامی، سعدی شیرازی، عطار، عمر خیام، امیرخسرو دهلوی، حافظ و جامی و سایر آثار ادبا که به زبان فارسی نگاشته شده است تاکنون توسط توده های مردم این منطقه جمع آوری شده و توسط خوشنویسان اویغوری خوشنویسی شده است.

وی ادامه داد: اشعار عبد الرحیم حافظ به زبان جغتایی به سبک غزل و دیگر سبکهای شعری در این خطه از اشعار حافظ متاثرند. عبد الرحیم حافظ معتقد است که در خلق اشعار به زبان ترکی وارث افکار و فنون بیان و احساسات حافظ است. شاعر بلند آوازه علیشیر نوایی حافظ شیرازی را به عنوان استاد راهنمای خود می داند و در آثارش بارها از حافظ نام برده و در ستایش حافظ گفته: حافظ پیش آهنگ و شخصیتی بزرگ برای جستجوی حقیقت است. در دوران حکومتهای گذشته برای اشعار حافظ آهنگ ساخته شده و در دوران سلسله سعیدخان آثار حافظ در بین مردم متداول بود تا آنجا که از قشر روشنفکر تا مردم عادی همگی می توانستند غزلیات حافظ را از حفظ بخوانند و در مساجد و اماکن مذهبی خواندن شرح و تفسیر اشعار حافظ بسیار متداول بوده است. در اواخر سلسله سعید حان خانم زلیخا بگیم شاعره و مترجم ادبی به نهایت هنرمندی غزلیات حافظ را با همان سبک اولیه به طور دقیق ترجمه کرد و ترجمه این غزلیات شاهد بسیار کوچکی بر عمق تاثیر آثار حافظ شیرازی در ادبیات کهن اویغوری است.

رایزن فرهنگی ایران گفت: همبستگی بین آیین اسلام و زبان فارسی موجب شد که تازه مسلمانان منطقه همزمان با آشنایی با اعتقادات دینی زبان فارسی را نیز فرا گیرند. امروز نیز بکارگیری لغات فارسی را در بین مردم این سرزمین می بینیم و به همین دلیل مردم دو سرزمین باید حافظ میراث کهن و قدیمی باشند و ارتباطات خود را گسترش دهند.