به گزارش خبرگزاری مهر، روز سه شنبه سوم اردیبهشت، ایران شناسان و استادان زبان فارسی در محل سفارت ایران با محمد حسین صفارهرندی دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار غلامرضا انصاری سفیر ایران، مهدی ایمانی پور معاون بین الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و ابوذر ابراهیمی رایزن فرهنگی سفارت ایران در فدراسیون روسیه حضور داشتند.

واسکانیان ایران شناس و پدیدآورنده فرهنگ روسی به فارسی، پالیشوک ایران شناس و رئیس انجمن دوستی ایران و روسیه، جهانگیر دری مترجم آثاری از ادبیات فارسی به زبان روسی، سویل تالبووا استاد زبان فارسی، ساژین ولادمیر ایگورویچ استاد خاورشناسی و مدیر بخش فارسی صدای روسیه و نیز ولادیمیر ایوانف استاد و رئیس کرسی زبان فارسی در دانشگاه دولتی مسکو در این نشست به طرح مسائل مربوط به ایران شناسی پرداختند.

در این دیدار واسکانیان ابراز امیدواری کرد که چاپ فرهنگهای روسی به فارسی با اشتباهات کمتری به چاپ برسند. وی از انعقاد قرارداد یک ناشر معتبر ایرانی با وی در خصوص چاپ نسخه تجدید نظر شده فرهنگ مزبور خبر داد و از وزیر ارشاد خواست تا زمینه سفر ایران شناسان را به ایران فراهم آورد.

سپس جهانگیر دری از کارهای در دست ترجمه خود یاد کرد و از جمهوری اسلامی ایران که زمینه ارتباط ایران شناسان و استادان زبان فارسی روسیه با اساتید ایرانی را فراهم آورد تشکر کرد.

پس از آن پالیشوک رئیس انجمن دوستی ایران و روسیه خواستار آن شد که نشریات و مجلات مربوط به زبان فارسی را با کمک وزیر دریافت کنند.

تالبووا، ایوانف و ساژین ولادمیر ایگورویچ از دیگر ایران شناسانی بودند که با صفارهرندی گفتگو کردند.

وزیر ارشاد نیز ضمن تشکر از ایران شناسان، از آنها دعوت کرد تا ایران پس از انقلاب اسلامی را بهتر بشناسند و نسبت به معرفی آن به جامعه روسیه تلاش کنند.

در پایان هدایایی از سوی وی به هر یک از ایران شناسان اعطا شد.

ملاقات وزیر ارشاد با رئیس شورای مفتیان فدراسیون روسیه

همچنین روز دوم اردیبهشت، صفارهرندی به اتقاق هیئت همراه با راویل حضرت عین الدین رئیس شورای مفتیان فدراسیون روسیه دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار وزیر ارشاد ضمن تشکر از توجه شورای مفتیان به موضوع ترویج اسلام اظهار داشت: عامل نزدیکی ملتها قرآن است و وقتی اتحاد ما مسلمانان محفوظ بماند، دشمنان کاری از پیش نخواهند برد. امروز جسارت به ساحت قرآن و پیامبر اکرم (ص) با هدف رخنه در صفوف متحد و یکپارچه مسلمین انجام می گیرد.

وی ادامه داد: اسلام با تصاویر زیبایی که از خود در اذهان مردم ترسیم کرده است هر روز گروندان زیادی را به خود اختصاص می دهد.

سپس راویل عین الدین گفت: آن روز که امام خمینی (ره) وضعیت روسیه را در نامة شان به گورباچف پیش بینی کردند، ما هرگز گمان نمی کردیم که آن پیش بینی به وقوع بپیوندد ولی اکنون بر این باوریم که گفته های پیامبرگونه ایشان همه صحیح بوده است.

وی گزارشی از اقدامات در حال اجرای شورای مفتیان ارائه کرد و در پایان هدیه ای نمادین از سوی رئیس شورای مفتیان به محمد حسین صفارهرندی اهدا شد.