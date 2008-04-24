کارخانه پارسیلون باید به جایگاه واقعی خود دست یابد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد ، استاندار لرستان در جریان راه اندازی خط گرانول کارخانه پارسیلون لرستان ، با اشاره به دلایل وقفه 10 ماهه در فعالیت این کارخانه اظهار داشت : پس از بررسیهای لازم صاحب کارخانه و کارشناسان به این نتیجه رسیدند که می توان با استفاده از تجربیات و ایجاد تغییراتی در خطوط تولید کارخانه، سرعت کار و میزان تولید را نسبت به گذشته افزایش داد که در این راستا کار قطعه سازی و تغییر دستگاههای پارسیلون در کارگاههای تهران با نظارت کارشناسان صنعت استان انجام گرفت.

سید حسین صابری ضعف مدیریت، تغییرات مواد مصرفی و استهلاک کارخانه را از دیگر عوامل تعطیلی کارخانه پارسیلون لرستان دانست و عنوان کرد: با انجام نشست‌های تخصصی و دعوت از کارشناسان داخلی و خارجی، برای بازگشت این کارخانه به عرصه تولید به تغییر و اصلاح ساختار نیاز بود که با انجام بخشی از این تغییرات، امروز شاهد راه‌اندازی بخش‌هایی از این کارخانه بودیم.

وی با اشاره به اینکه با ورود قطعات و دستگاههای جدید، این واحد صنعتی به روزهای اوج خود بازخواهد گشت، تصریح کرد : همچنین یک میلیارد تومان تسهیلات بانکی نیز برای خرید قطعات جدید و پرداخت معوقات کارگران پارسیلون در نظر گرفته شده است.

صابری با اشاره به تلاشهای سازمان تامین اجتماعی استان به منظور رفع مشکلات بازنشستگی برخی از کارگران این کارخانه، ابراز امیدواری کرد: با همدلی مدیریت استان ، کارگران و صاحب کارخانه پارسیلون لرستان کارآمد تر از گذشته فعال شود.

کارخانه پارسیلون خرم‌آباد تولیدکننده انواع نخ‌های نایلونی است که پس از یک وقفه 10 ماهه با تلاشهای مدیریت استان دوباره به عرصه تولید بازگشت.