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۷ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۱:۳۴

در گفتگو با مهر ؛

خزانه دار کل کشور از آخرین وضعیت خزانه گفت

خزانه دار کل کشور از آخرین وضعیت خزانه گفت

ابوالفضل فاطمی زاده خزانه دار کل کشور آخرین وضعیت خزانه کشور را تشریح کرد.

سید ابوالفضل فاطمی زاده در گفتگو با مهر با بیان اینکه یارانه سال 86 بخش کشاورزی به صورت کامل و 100 درصد پرداخت شده است، گفت: یارانه تمام بخشها نیز به صورت کامل در سال گذشته پرداخت شده است.

وی در مورد یارانه های امسال نیز، گفت: هر آنچه امسال در بودجه برای پرداخت یارانه ها پیش بینی شده است، پرداخت خواهد شد و براساس بودجه عمل خواهیم کرد.

معاون هزینه و خزانه دار کل کشور در مورد درآمدهای واریزی نفت به خزانه کل کشور در سال گذشته، تصریح کرد: بخشی از این درآمد به صورت ریالی وارد خزانه می شود که رقم آن مشخص است و بخشی از آن نیز به حساب ذخیره ارزی واریز می شود.

وی با تاکید بر اینکه درآمدهای واریزی به خزانه در این خصوص عین رقم بودجه تحقق یافته است، افزود: 97.2 درصد درآمدهای مالیاتی، بیش از 101 درصد مالیاتهای مستقیم، بیش از 103 درصد مالیات کالا و خدمات و بیش از 86 درصد مالیات بر واردات ( درآمدهای گمرکی) در سال گذشته محقق شده است.

فاطمی زاده ادامه داد: درآمدهای گمرکی در بودجه رقم پیش بینی بود که این پیش بینی 41 درصد نسبت به عملکرد سال قبل از آن رشد داشت و این در حالی است که در عملکرد شاهد رشد حدود 22 هستیم.

وی اولویت کاری خزانه داری کل کشور در سال جاری را اجرای بودجه 87 عنوان و تصریح کرد: سرپرست جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی برنامه های امسال این خزانه داری را مشخص خواهد کرد.

معاون هزینه و خزانه دار کل کشور همچنین در مورد پرداخت حقوق کارمندان دولت، گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی در مرکز و استانها حقوق کارمندان دستگاه های اجرایی را به حساب آنها واریز می کند و لیست آن به صورت لوح فشرده از دستگاه ها به خزانه داری تحویل داده می شود.

وی گفت: کنترلهای لازم در نمایندگی خزانه داری کل در مراکز استانها انجام می شود و مستقیما چک حقوق کارمندان ( حقوق و مزایای  مستمر) به بانکهای عامل تحویل داده می شود تا به حساب کارمندان واریز شود.

فاطمی زاده با تاکید بر اینکه هم اکنون پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارمندان رسمی و پیمانکاری دستگاه های اجرایی که دارای حکم هستند به صورت کامل توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می گیرد، تصریح کرد: تعداد این افراد هم اکنون یک میلیون و 520 هزار نفر است.

کد مطلب 671091

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