خزانه دار کل کشور از آخرین وضعیت خزانه گفت

سید ابوالفضل فاطمی زاده در گفتگو با مهر با بیان اینکه یارانه سال 86 بخش کشاورزی به صورت کامل و 100 درصد پرداخت شده است، گفت: یارانه تمام بخشها نیز به صورت کامل در سال گذشته پرداخت شده است.

وی در مورد یارانه های امسال نیز، گفت: هر آنچه امسال در بودجه برای پرداخت یارانه ها پیش بینی شده است، پرداخت خواهد شد و براساس بودجه عمل خواهیم کرد.

معاون هزینه و خزانه دار کل کشور در مورد درآمدهای واریزی نفت به خزانه کل کشور در سال گذشته، تصریح کرد: بخشی از این درآمد به صورت ریالی وارد خزانه می شود که رقم آن مشخص است و بخشی از آن نیز به حساب ذخیره ارزی واریز می شود.

وی با تاکید بر اینکه درآمدهای واریزی به خزانه در این خصوص عین رقم بودجه تحقق یافته است، افزود: 97.2 درصد درآمدهای مالیاتی، بیش از 101 درصد مالیاتهای مستقیم، بیش از 103 درصد مالیات کالا و خدمات و بیش از 86 درصد مالیات بر واردات ( درآمدهای گمرکی) در سال گذشته محقق شده است.

فاطمی زاده ادامه داد: درآمدهای گمرکی در بودجه رقم پیش بینی بود که این پیش بینی 41 درصد نسبت به عملکرد سال قبل از آن رشد داشت و این در حالی است که در عملکرد شاهد رشد حدود 22 هستیم.

وی اولویت کاری خزانه داری کل کشور در سال جاری را اجرای بودجه 87 عنوان و تصریح کرد: سرپرست جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی برنامه های امسال این خزانه داری را مشخص خواهد کرد.

معاون هزینه و خزانه دار کل کشور همچنین در مورد پرداخت حقوق کارمندان دولت، گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی در مرکز و استانها حقوق کارمندان دستگاه های اجرایی را به حساب آنها واریز می کند و لیست آن به صورت لوح فشرده از دستگاه ها به خزانه داری تحویل داده می شود.

وی گفت: کنترلهای لازم در نمایندگی خزانه داری کل در مراکز استانها انجام می شود و مستقیما چک حقوق کارمندان ( حقوق و مزایای مستمر) به بانکهای عامل تحویل داده می شود تا به حساب کارمندان واریز شود.

فاطمی زاده با تاکید بر اینکه هم اکنون پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارمندان رسمی و پیمانکاری دستگاه های اجرایی که دارای حکم هستند به صورت کامل توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می گیرد، تصریح کرد: تعداد این افراد هم اکنون یک میلیون و 520 هزار نفر است.