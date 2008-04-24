راندمان آبیاری در مازندران پایین است

به گزارش خبرنگار مهر، عنایت الله تورنگ صبح پنجشنبه در همایش روش های بهینه مدیریت آب و اراضی کشاورزی مازندران در سالن اجتماعات جهاد کشاورزی مازندران افزود: بهره وری آب از مقولاتی است که از محوری ترین و اساسی ترین سرلوحه تصمیم سازی ها است.

وی خاطر نشان کرد: ایران به واسطه قرار گرفتن در منطقه خشک و نیمه خشک با میانگین بارندگی سالانه حدود 240 میلییمتر متاسفانه میانگین بارش از سوم بارش دنیا پایین تر است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه میزان ریزش بارندگی سالانه کشور حدود 400 میلیون متر مکعب است تصریح کرد: تنها 130 میلیارد متر مکعب آب بارش شده قابل دسترسی است.

تورنگ با بیان اینکه فرسایش خاک در بالادست و عدم بهره برداری اصولی در پایین دست سبب مخدوش کردن فعالیت سدهای ساخته شده استان و کشور شده است یادآور شد: با بهره وری بهینه و مدیریت در منابع آب می توان میانگین تولید یک محصول از یک و نیم کیلوگرم فعلی به 24 کیلوگرم رساند.

این مسئول، پایین بودن راند و مان انتقال از منبع تا مزرعه و راندمان در شبکه های فعلی را از دلایل کاهش تولید در محصول عنوان کرد و گفت: متاسفانه 33 درصد آب استحصال شده قنات چاه ها و سدها به دلیل سنتی بودن کانال ها و رسوب کشاورزی سدها هدر می رود.

تورنگ اذعان داشت: 53 درصد از آب در دسترس در مزرعه از دسترس گیاهان تلف می شود.

وی با بیان اینکه راند و مان واقعی آبیاری در استان 32 درصد است خاطر نشان کرد: متاسفانه 80 میلیارد متر مکعب آبی که در اختیار کشاورزان قرار می گیرد هدر می رود.

به گفته وی، راند و مان آبیاری در مزارع برنج نیز وخیم تر از سایر محصولات خواهد بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران، تجهیز و نوسازی، توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی و ترویج و استفاده از سیستم های آبیاری تحت فشار را از راهکارهای کنترل راند و مان و کیفیت بخشی تولید محصول عنوان کرد.

وی تصریح کرد: تشکل های سازمان یافته تولیدی می توانند با فراهم بودن امکانات ساختاری ضمن مدیریت بهینه بر استفاده بهینه آب می توانند در ارتقاء راند و مان آبیاری مزارع و بهبود کیفیت آبیاری نقش آفرینی کنند.

تورنگ گفت: تعاونی های تولید و تشکل های تعاونی روستایی می توانند در تمامی زمینه های مدیریت بهینه آب و خاک در اراضی کشاورزی ، ارتقاء تولید و بهره وری بهینه را برای کشاورزان حاصل کنند.

تورنگ در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه به واسطه کمبود بارندگی امسال با افت تولید در محصول گندم، جو و کلزا در اراضی استان شاهد هستیم خاطر نشان کرد: به منظور تامین آب مزارع فوق باید از سیستم های آبیاری تحت فشار برای جبران کمبود آب استفاده کرد.