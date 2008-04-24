انتقاد لیبی از جنایتهای رژیم صهیونیسیتی و خشم کشورهای غربی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پس از این سخنان"جادالله طلحی"،نماینده فرانسه در شورای امنیت سازمان ملل متحد جلسه را ترک کرد و درادامه نمایندگان آمریکا و انگلیس نیز در اعتراض به سخنان نماینده لیبی، جلسه شورای امنیت را ترک کردند.

در پی این اقدام نمایندگان کشورهای غربی، "دامی سانی کومالو" رئیس دوره ای شورای امنیت و نماینده آفریقای جنوبی در سازمان ملل متحد، به خبرنگاران گفت: متاسفانه به این دلیل که اعضای شورای امنیت در این باره(جنایتهای رژیم صهیونیستی درنوار غزه) اتفاق نظر ندارند؛ نمی توانیم درباره آن بیانیه ای صادر کنیم.

در همین رابطه، شورای امنیت در ماه گذشته میلادی چندین بار نیز برای برسی وضعیت نوار غزه تشکیل جلسه داده بود، اما با توجه به حمایت کشورهای غربی از رژیم صهیونیستی، این شورا در صدور بیانیه در محکوم کردن جنایتهای صهیونیستها ناتوان عمل کرده بود.