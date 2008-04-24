همواره در پی صلح عادلانه بوده ایم / تاثیر منفی اشغالگری بر نشست کویت

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی شب گذشته پس از مذاکره با ولید المعلم، همتای سوری خود در کنفرانس خبری مشترک به سئوالات خبرنگاران داخلی و خارجی پاسخ گفت.

مطالعات ادعایی را پاسخ گفته ایم

وی درباره آخرین تحولات جاری در همکاری های ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: ایران طی یکسال گذشته تمام سئوالات و شبهات دیده بان هسته ای سازمان ملل متحد را پاسخ گفته است.

وزیر خارجه روند همکاری های ایران با این نهاد بین المللی را صمیمانه، سازنده و شفاف خواند و افزود: این همکاری ها بر اساس مدالیته مورد توافق با آژانس انجام شد و نهایتا مشخص شد که در تمام موارد یافته های آژانس با آنچه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده بود انطباق کامل دارد.

متکی اخبار رسانه های غربی مبنی براینکه سفر هاینون به تهران با محوریت مطالعات ادعایی بوده را تایید نکرد و اظهار داشت: ما در همان دوره در خصوص مطالعات ادعایی نیز پاسخ هایی کاملا روشن، منطقی و در چارچوب آژانس ارائه کردیم و از این پس همکاری ما با آژانس به عنوان یک عضو عادی این نهاد بین المللی و در چارچوب ان پی تی و موافقتنامه پادمان و مقررات آن خواهد بود.

وی همچنین سفر معاون البرادعی به تهران را مورد اشاره قرار داد و گفت: از این قبیل سفرها و تبادل نظرها در آینده نیز اتفاق می افتد و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.

دعوت گروه های لبنانی به انعطاف بیشتر

وزیر خارجه در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه مسائل داخلی لبنان باید به دست گروههای سیاسی این کشور حل و فصل شود تصریح کرد: ما تمام جریانات سیاسی لبنان وکسانی که می خواهند درصحنه تحولات آن کشور ایفای نقش کنند را به انعطاف بیشتر و نگاه جامع الاطراف دعوت می کنیم.

متکی به تحولات لبنان اشاره کرد و اظهار داشت: آنچه که امروز باید در لبنان مورد توجه قرار گیرد اینکه هیچ اراده ای خارج از این کشور و یا با اهدافی خاص نباید به مردم لبنان تحمیل شود؛ ما معتقیدیم مردم لبنان و جریان‌های سیاسی آن کشور ظرفیت های لازم برای رسیدن به تفاهمی جامع را دارا هستند.

موانع حل مشکلات لبنان

وی با ابراز تاسف از دخالت‌های خارجی در تحولات سیاسی لبنان این مسئله را یکی از عوامل اصلی در جلوگیری از حل جامع مشکلات این کشور دانست و افزود: برخی طرف‌های خاص درگیر با تحولات این کشور فکر می کنند با صدور دستور العمل برای لبنان می‌توانند نظرات خود را بر جریانات سیاسی لبنان تحمیل کنند اما به اعتقاد ما فرمولی در لبنان موثر است که مورد توافق تمام طرف‌ های لبنانی باشد و طبعا چنین فرمولی باید همه موضوعات مورد نظر گروه‌های لبنان رامورد توجه قرار دهد.

رئیس دستگاه دیپلماسی کشور همچنین بر لزوم پیگیری تحولات لبنان از سوی سازمان ملل متحد با حساسیت ویژه‌ تاکید کرد و ادامه داد: نباید از یاد برد که راه حل لبنانی، راه حل برآمده از اراده یک کشور خاص نیست بلکه را ه حلی برآمده از اراده مردم لبنان است.

متکی درباره دیدار اخیر با وزیر خارجه فرانسه در حاشیه اجلاس کویت نیز گفت: آقای کوشنر از مدتی قبل درخواست این ملاقات را مطرح کرده بود و بخشی از این گفتگو پیرامون روابط دو جانبه ایران و فرانسه و تحولات کلی منطقه و بخش دیگر آن نیز پیرامون مسائل لبنان بود.

وی درباره نوع ایفای نقش پاریس در تحولات لبنان افزود: طی سال گذشته شاهد بودیم که فرانسه چند نوبت پیگیری‌هایی برای نزدیکی گروه‌های لبنانی انجام داد اما در مواردی که این اقدامات از آمریکایی ها تاثیر پذیرفت، با شکست مواجه شد.

وزیر خارجه ادامه داد: حقیقت این است که امروز صحنه لبنان به ما می‌گوید که گروه‌های مختلف لبنانی هر کدام ممکن است نتوانند به تنهایی هر آنچه را که می‌خواهند به دست بیاورند، ولی هر یک از این جریان‌ها این توانمندی را دارند که از رسیدن طرف مقابل به آنچه می‌خواهد، جلوگیری نمایند و این نکته ای است که تمام دلسوزان و کسانی که به حل مسئله لبنان می‌اندیشند باید به آن توجه داشته باشند.

وابستگی امنیت عراق و منطقه

متکی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مذاکراتش با ولید معلم در خصوص مهم ترین تحولات منطقه افزود: ایران و سوریه درخصوص تحولات عراق و در حمایت از ثبات و آرامش این کشور، حمایت از دولت قانونی آن و کمک به بازگشت امنیت هم نظر هستند.

وی با تاکید بر وابستگی متقابل ثبات و امنیت عراق با آرامش در خاورمیانه یادآور شد: ما ثبات و امنیت منطقه را وابسته به تحقق کامل امنیت در عراق می دانیم، ضمن آنکه معتقدیم در کنار نا امنی‌ها، تداوم حضور نیروهای خارجی در این کشور مشکل دیگر عراق است.

حمایت از فلسطین یک ضرورت است

رئیس دستگاه دیپلماسی کشور در ادامه، با تاکید بر مواضع کشورمان در حمایت از ملت مظلوم فلسطین، اظهار داشت: ما در مذاکرات مان جنایات رژیم صهیونیستی در روزها و ماه‌های اخیر در غزه را محکوم کرده و بر لزوم حمایت از مردم فلسطین تاکید نمودیم.

متکی با تاکید بر اینکه وحدت گروه‌های فلسطینی در شرایط فعلی یک ضرورت است، ادامه داد: نتیجه تلاش‌های ساماندهی شده در اجلاس دمشق و تلاش دیگر کشورها باید موجب آن شود که انسجام گروه‌های فلسطینی، شکل جدیدی به خود بگیرد.

در بخش دیگری از این نشست خبری وی با اشاره به برگزاری موفق اجلاس سران اتحادیه عرب در دمشق، گفت: به هر صورت و علیرغم برخی تلاش‌های صورت گرفته جهت عدم برگزاری این اجلاس شاهد برگزاری آن بودیم که جا دارد این امر را به مسئولان سوری تبریک بگوئیم.

وزیر خارجه تصریح کرد: ما معتقدیم امروز وحدت و انسجام هر چه بیشتر جهان عرب و جهان اسلام یک ضرورت است و باید از هر فرصتی برای تاکید بر این وحدت استفاده نمائیم.

جایی که دعوت نشویم، نمی رویم!

در این هنگام خبرنگاری درباره آنچه عدم دعوت از ایران برای شرکت در نشست اتحادیه عرب می خواند از متکی سئوال کرد که وی در پاسخ یادآور شد: ما ایرانی‌ها در نشست های که دعوت نشویم، شرکت نمی‌کنیم هر چند که ممکن است جلسات مختلفی پیرامون موضوعات منطقه ای از جمله مسائل مربوط به لبنان، عراق و سایر موضوعات برگزار شود و این امری کاملا طبیعی است.

ورود به فاز جدید اقتصادی با سوریه

متکی در ادامه نخستین دور گفتگوهایش با ولید معلم را مثبت ارزیابی کرد و افزود: همکاری‌های اقتصادی دو کشور با ورود به پروژه‌های زیربنایی و تحکیم زیرساخت‌های اقتصادی وارد فاز جدیدی شده و علاوه بر این در حوزه تجارت نیز پیشرفت های خوبی داشته ایم.

وی افزود: رایزنی های سیاسی دو کشور نیز در سطوح مختلف در جریان است و در همین چارچوب نیز کمیته‌های مشترک سیاسی دو کشور دیدارهای منظم وزرای خارجه و روسای جمهور در تهران و دمشق را ساماندهی می کنند که این امر گویای مناسبات استراتژیک دو کشور است.

تداوم رایزنی های تهران - دمشق

ولید معلم، وزیر خارجه سوریه نیز در این نشست خبری با اشاره به نزدیکی روابط تهران و دمشق در عرصه های مختلف، گفت: سفر من به تهران در چارچوب تداوم رایزنی های دو کشور در خصوص مهم ترین مسائل مربوط به روابط دوجانبه و تحولات بین المللی و منطقه ای صورت گرفته است.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه رژیم صهیونیستی حاضر است با بازگرداندن بلندی‌ های جولان به سوریه روابط خود با این کشور را عادی سازی نماید، گفت: ما همواره در پی یک صلح عادلانه و فراگیر بوده ایم که مبنای آن نیز اجرای قطعنامه‌ های شورای امنیت و اصل زمین در برابر صلح بوده است.

وزیر خارجه سوریه ادامه داد: اگراسرائیل به عقب ‌نشینی تا مرزهای چهار ژوئن به طور جدی پایبند باشد هیچ چیز مانع از سر گیری مذاکرات ما نیست ضمن آنکه تاکید داریم که این مذاکرات اثر منفی بر فلسطین نداشته از آن برای تشدید محاصره غزه و تداوم تجاوزات اسرائیل علیه مردم فلسطین استفاده نشود.

وی درباره برنامه کشورش جهت احراز ریاست اتحادیه عرب نیز اظهار داشت:ما تلاش داریم همبستگی اعراب را تقویت کنیم که این مساله به تشریک مساعی کشورهای عرب نیاز دارد چرا که تلاش سوریه در این میان به تنهایی کافی نیست و امروز بیش از هر زمان دیگر به وحدت میان اعراب نیاز داریم، چراکه مسائلی دامن‌گیر منطقه ما شده و تلاش هایی جهت اجرای نقشه‌ های خاص علیه منطقه در جریان است.

تاثیر منفی اشغالگری بر نشست همسایگان عراق

معلم درباره نشست همسایگان عراق درکویت نیز گفت: هدف این قبیل نشست‌ها همبستگی با ملت عراق است وما نیز برای تامین امنیت و ثبات عراق تلاش می‌کنیم اما مسوولیت نخست در این خصوص برعهده عراقی‌هاست و این موضعی است که به اعتقاد ما باید تقویت شود.

وزیر خارجه سوریه با تاکید بر لزوم تسریع در روند خروج نیروهای اشغالگر از عراق، افزود: دمشق بر این باور است که از رهگذار تلاشی جدی برای تحقق آشتی ملی باید گام‌هایی برداشته شود که اولین گام آن ارائه جدول زمان ‌بندی برای خروج نیرو های بیگانه از این کشور است، در همین چارچوب نیز ما همچنین بر لزوم انحلال گروه‌ های شبه‌نظامی، وحدت و یکپارچگی ملت و دولت عراق وحفظ و تثبیت استقلال این کشور تاکید داریم چرا که مادامی که اشغالگری در عراق وجود داشته باشد نشست ‌های کشورهای همسایه عراق همچنان تاثیراتی محدود خواهد داشت.