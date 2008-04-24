رایزنی رئیس سازمان اطلاعات مصر با صهیونیستها درباره آتش بس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات، یک منبع بلندپایه مصری فاش کرد:"عمر سلیمان" رئیس سازمان اطلاعات مصر در نظر دارد اوایل هفته آتی برای مذاکره با مسئولان اسرائیلی به سرزمینهای اشغالی برود.

به گفته این منبع،عمر سلیمان درنظر دارد درباره نهایت امکان عقد توافقات درباره آتش بس بین اسرائیل با حماس با مسئولان اسرائیلی مذاکراتی انجام دهد.

این درحالی است که رئیس سازمان اطلاعات و جاسوسی مصر عصر امروز با محمود الزهار و سعید الصیام دو نفر از رهبران حماس در قاهره دیدار خواهد کرد.

درعین حال اسامه حمدان نماینده حماس در لبنان به این روزنامه چاپ لندن گفت : حماس تا حدود زیادی برای برقراری آتش بس متوازن، فراگیر،همزمان ومتبادل با اسرائیل به ایفای نقش دولت مصر تکیه می کند.

ازسوی دیگر"طاهر النوالنو" سخنگوی دولت مردمی حماس روزگذشته اعلام کرد: محمود الزهار در دیدار خود با مسئولان مصری درباره آتش بس، بازگشایی گذرگاه ها وآزادی اسرا در مقابل آزادی گلعاد شالیت نظامی اسرائیلی مذاکره می کند.