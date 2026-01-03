اعتکاف بهترین فرصت اندیشه ورزی در مسیر بندگی صادقانه و خالصانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید رحیم توکل ضمن تبریک و تهنیت فرارسیدن سالروز ولادت امیرالمؤمنین (ع) و ایام اعتکاف رجبیه ابراز داشت: خدای متعال در برخی ایام سال، عنایت و رحمت خاصه‌اش را بر بندگانش سرازیر می‌کند که از آن جمله ماه مبارک رمضان، نیمه شعبان و نیز ایام البیض ماه رجب است.



وی افزود: همین سه روز اعتکاف ماه پرخیر و برکت رجب که با سالروز ولادت آقا امیرالمؤمنین هم شروع می‌شود، بهترین فرصت است برای انسان‌هایی که در طلب و وصال معبود هستند.



وی همچنین گفت: حقیقتاً سه روز از دنیا کنده‌شدن و با خدا ارتباط برقرار کردن، حلاوت خاصی برای انسان مؤمن به همراه دارد به خصوص در رابطه با جوانان و نوجوانانی که می‌کوشند با پیوند با ثقلین و بهره‌گیری از معنویت ماه‌هایی چون رجب، شعبان و به خصوص ماه مبارک رمضان در طریق بندگی به سعادت دنیا و آخرت برسند.



استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: از سوی دیگر حضور در مراسم معنوی اعتکاف، بستر مناسبی در جهت اندیشه‌ورزی و تفکر آدمی است از این جهت حداقل به مدت سه روز از غرقاب روزمرگی و غفلت دنیایی خارج شده و به سوی خدای خویش بازگردد، بر این اساس باید گفت که اعتکاف فرصت بسیار مناسب و ارزشمندی است تا انسانی که در پیچ و خم‌های زندگی مادی غرق شده، خود را بازیافته و قدر گوهر بندگی را در ارتباط با خالق متعال بهتر بداند.



وی همچنین تأکید کرد: بر این اساس باید اعتکاف را نوعی ریاضت و محدود ساختن خود توصیف کرد برای اینکه با تمرین رها کردن دنیا و تعلقات دنیوی بتوان با گذر از لذت‌های نفسانی در مسیر کمال حقیقی گام برداشت.



توکل گفت: توصیه ام به نسل جوان عزیزی که توفیق حضور در این برنامه معنوی را پیدا کرده این است که در این سه روز به صرف روزه داری و حتی نمازخواندن بسنده نکند، بلکه فکر و تدبر داشته باشد که چه خطاهایی در زندگی خود انجام داده و علت و منشأ آن خطا و اشتباه چیست تا با فرصت اندیشه ورزی در ایام اعتکاف بتواند خود را در مسیر بندگی صادقانه و مخلصانه تقویت کند.



وی در خاتمه افزود: از نوجوانان و جوانان عزیز می‌خواهم که بیش از پیش قدر این فرصت عظیم را بدانند که جزو بهترین زمان‌های عمر آدمی است و از سوی دیگر از دعا در حق مظلومان عالم و گرفتاران در گرداب گناه و معصیت نیز غافل نشوند و البته بیش از هر چیز دیگری برای تعجیل در ظهور و فرج آقا امام زمان (عج) دعا کنند و پیوند خویش با حضرت ولی‌عصر (ع) را مستحکم‌تر از قبل کنند.