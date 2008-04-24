به گزارش خبرنگار مهر، در بخش مسابقه جشنواره امسال که اسامی فیلم‌های آن روز چهارشنبه در سالن اپرا جشنواره کن اعلام شد، در مجموع 19 فیلم برای دریافت جایزه نخل طلا با یکدیگر رقابت می‌کنند و برخلاف پیش‌بینی‌ها فیلمی از ایران در این بخش پذیرفته نشد.

ریاست هیئت داوران جشنواره کن سال 2008 را شان پن به عهده دارد و سرجیو کاستلیتو بازیگر، کارگردان و فیلمنامه‌نویس ایتالیایی، ناتالی پورتمن بازیگر آمریکایی، آلفونسو کوارون کارگردان مکزیکی، آپیچاتپنگ ویراستاکول کارگردان تایلندی، الکساندرا ماریا لارا بازیگر آلمانی و رشید بوغریب کارگردان فرانسوی دیگر داوران بخش مسابقه هستند. برنامه بخش رسمی جشنواره کن 2008 به شرح زیر است:

* بخش مسابقه:

"24 شهر"، جیا ژانگ ـ که، چین

"ستایش"، آتوم اگویان، کانادا

"بچه عوضی"، کلینت ایستوود، آمریکا

"چه" (شامل دو فیلم "چریک" و "آرژانتین")، استیون سودربرگ، اسپانیا

"یک کریسمس"، آرنو دپلشن، فرانسه

"سه میمون / رویای بیداری"، نوری بیلگه جیلان، ترکیه

"دلتا"، کورنل موندروچیو، مجارستان

Divo, Il، پائولو سورنتینو، ایتالیا

"گومورا"، ماتیو گارونه، ایتالیا

La Frontiere De L Aube، فیلیپ گارل، فرانسه

Leonera، پابلو تراپرو، آرژانتین

"سکوت لورنا"، ژان ـ پی‌یر و لوک داردن، بلژیک

"خط عبور"، والتر سالس، دانیلا توماس، برزیل

"والس با بشیر"، آری فولمن، رژیم صهیونیستی

Synecdoche, New York، چارلی کافمن، آمریکا

"جادوی من"، اریک کو، سنگاپور

"فیلمبرداری از پالرمو"، ویم وندرس، آلمان

"سربیس"، بریلانته مندوزا، فیلیپین

"زنان بدون سر"، لوکرتیا مارتل، آرژانتین

* بخش خارج از مسابقه:

"ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین"، استیون اسپیلبرگ، آمریکا

"کنگ فو پاندا"، مارک آزبورن و جان استیونسن، آمریکا

"خوب، بد، عجیب"، کیم جی ـ وون، کره جنوبی

"ویکی کریستینا بارسلونا"، وودی آلن، آمریکا و اسپانیا

* بخش نمایش‌های نیمه‌شب:

"مارادونا"، امیر کوشتوریستا، اسپانیا و فرانسه

"نظارت"، جنیفر لینچ، آمریکا

"تعقیب‌کننده"، نا هونگ ـ جین

* بخش نمایش‌های ویژه:

"خاکستر زمان"، وونگ کار وای، هنگ کنگ

"از زمان و شهر"، ترنس دیویز، آمریکا

"رومن پولانسکی: تحت تعقیب و دلخواه"، ماریانا زنوویچ، آمریکا و بریتانیا

"خون دیوانه‌وار"، مارکو تولیو جوردانا، ایتالیا و فرانسه

C est Dur D etre Aime Par Des Cons، دانیل لکونت، فرانسه



در بخش جنبی "نوعی نگاه" جشنواره کن امسال 19 فیلم از کشورهای ژاپن، آمریکا، آلمان، فرانسه و ... حضور دارند که در این میان هفت فیلم می‌توانند در بخش دوربین طلایی جشنواره کن که به فیلم‌های اول اختصاص دارد، شرکت کنند. ریاست هیئت داوران این بخش به عهده فاتح آکین فیلمساز آلمانی ترک‌تبار است.

"توکیو!" بونگ جون هو، لئو کاراکس و میشل گوندری، "بعد از مدرسه" آنتونیو کامپوس، "پارک کردن" چانگ منگ ـ هنگ، "ابر 9" آندراس درسن، "سونات توکیو" کیوشی کوروساوا، "وندی و لوسی" کلی ریشار و "تایسن" جیمز توباک از فیلم‌های بخش "نوعی نگاه" هستند.

ریاست هیئت داوران بخش دوربین طلایی جشنواره کن 2008 را برونو دومون فیلمساز فرانسوی به عهده دارد. هو هسیائو هسین فیلمساز تایوانی نیز رئیس هیئت داوران بخش سینه‌فونداسیون و بخش فیلم کوتاه شصت و یکمین جشنواره فیلم کن است.

سوزان بیر کارگردان دانمارکی، ماریانا هندز بازیگر زن فرانسوی، اولیویه آسایاس کارگردان فرانسوی و لری کاردیش متصدی موسسه فیلم و سینما "موما" از آمریکا دیگر اعضاء هیئت داوران بخش سینه‌فونداسیون و بخش فیلم کوتاه جشنواره کن امسال هستند.

17 فیلم از کشورهای رومانی، آرژانتین، فرانسه، بریتانیا، جمهوری چک، فنلاند، برزیل، روسیه، کره جنوبی، آمریکا، آلمان، آمریکا، بلژیک و ... در بخش سینه‌فونداسیون حضور دارند. این بخش در 1998 راه‌اندازی شد و هر سال فیلم‌هایی از مدارس فیلمسازی سراسر دنیا انتخاب می‌کند و هدف آن کشف فیلمسازان جدید است. شصت و یکمین جشنواره فیلم کن از 14 تا 25 مه (25 اردیبهشت تا پنجم خرداد) برگزار می‌شود.