اسکولز به باشگاه صدتایی ها پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اسکولز 14 سال قبل نخستین دیدار خود در رقابت های لیگ قهرمانان اروپا را مقابل بارسلونا انجام داد. تیم های منچستریونایتد و بارسلونا در اکتبر سال 1994 در ورزشگاه اولدترافورد به تساوی 2 بر 2 رسیدند. این بازیکن 33 ساله، نهمین بازیکنی است که در باشگاه صدتایی ها قرار می گیرد.

رایان گیگز، همبازی اسکولز، ماه گذشته در دیدار با المپیک لیون به باشگاه صدتایی ها پیوست و در بازی با بارسا برای صد و دومین بار در زمین حاضر شد.

گری نویل، کاپیتان منچستریونایتد هم 99 بازی در این رقابت ها انجام داده است.

فهرست بازیکنان حاضر در باشگاه صدتایی ها به شرح زیر است:

1- رائول (116 بازی)

2- روبرتو کارلوس (114 بازی)

3- پائولو مالدینی (109 بازی)

4- الیور کان (103 بازی)

5- دیوید بکهام (103 بازی)

6- رایان گیگز(102 بازی)

7- کلارنس سیدورف (101 بازی)

8- لوییز فیگو (100 بازی)

9- پل اسکولز (100 بازی)