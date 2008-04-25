زندگینامه داستانی حضرت زینب(س) برای کودکان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امامی روایت داستانی خود را با شعری از حافظ که می گوید: "رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس..." شروع کرده است.

نویسنده در این زندگینامه داستانی با زبانی لطیف و توصیفی به شرح حال آن حضرت پرداخته است. حضرت زینب از دوران کودکی تا واقعه عاشورای حسینی و سپس زندگی ایشان در شام تا زمان مرگ در حجمی اندک (54 صفحه) همراه با لحنی شاعرانه و توصیفی به مخاطبان کودک و نوجوان شناسانده شده است.

در بخشی از داستان، واقعه شهادت حضرت زهرا این چنین آمده است: سایه درخت سایه گستر پنج سال بیش نپائید. گرچه درخت سایه گستر او بر زمین افتاد، با این همه بی پناهش نگذاشت از توفانهای سخت، از رنجها و سختی ها به شاخه ای بزرگ و سبز پناه برد، به آغوش مهربانی های مادر، مادری بزرگ فاطمه بزرگ (س) اما توفان بیدادگر این شاخه سبز و این پناه را از او گرفت. شاخه شکست و بر زمین افتاد و روان پاک مادر به آسمانها پر گشود. فاطمه زهرا چند ماهی پس از پرواز آسمانی پیامبر درگذشت...

"جز زیبایی ندیدیم" توسط دفتر نشر فرهنگ اسلامی در شمارگان سه هزار نسخه و با بهای 650 تومان عرضه شده است.