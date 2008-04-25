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۶ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۰:۲۸

زندگینامه داستانی حضرت زینب(س) برای کودکان منتشر شد

زندگینامه داستانی حضرت زینب(س) برای کودکان منتشر شد

کتاب "جز زیبایی ندیدم" (زندگینامه حضرت زینب) نوشته غلامرضا امامی توسط دفتر نشر فرهنگ اسلامی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امامی روایت داستانی خود را با شعری از حافظ که می گوید: "رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس..." شروع کرده است.

نویسنده در این زندگینامه داستانی با زبانی لطیف و توصیفی به شرح حال آن حضرت پرداخته است. حضرت زینب از دوران کودکی تا واقعه عاشورای حسینی و سپس زندگی ایشان در شام تا زمان مرگ در حجمی اندک (54 صفحه) همراه با لحنی شاعرانه و توصیفی به مخاطبان کودک و نوجوان شناسانده شده است.

در بخشی از داستان، واقعه شهادت حضرت زهرا این چنین آمده است: سایه درخت سایه گستر پنج سال بیش نپائید. گرچه درخت سایه گستر او بر زمین افتاد، با این همه بی پناهش نگذاشت از توفانهای سخت، از رنجها و سختی ها به شاخه ای بزرگ و سبز پناه برد، به آغوش مهربانی های مادر، مادری بزرگ فاطمه بزرگ (س) اما توفان بیدادگر این شاخه سبز و این پناه را از او گرفت. شاخه شکست و بر زمین افتاد و روان پاک مادر به آسمانها پر گشود. فاطمه زهرا چند ماهی پس از پرواز آسمانی پیامبر درگذشت...

"جز زیبایی ندیدیم" توسط دفتر نشر فرهنگ اسلامی در شمارگان سه هزار نسخه و با بهای 650 تومان عرضه شده است. 

کد مطلب 671119

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