انجمنهای شعر در مشهد به ثبت می رسند

محمد کاظم دبیری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: ثبت انجمنهای شعر مشهد با هدف ساماندهی و تقویت آنها در سال جاری انجام می شود.

وی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری به همت مسئولان انجمنهای شعر، کانون هنرمندان استان و همچنین اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد شبهای شعر مشهد فعال هستند.

دبیری اظهار داشت: در حال حاضر انجمنهای شعر پاژ شنبه ها، انجمن شعر فردوسی یک شنبه ها، انجمن شعر جوان چهارشنبه و انجمن شعر امروز پنج شنبه ها شبهای شعر هفتگی را برگزار می کنند.

وی افزود: علاوه بر برگزاری شب های شعر، جلسات نقد و بررسی آثار، کارگاههای تخصصی نیز از برنامه های این انجمن ها می باشد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی محل برگزاری این جلسات را مجتمع فرهنگی و هنری مدرس و صاحب الزمان(عج) اعلام کرد.



