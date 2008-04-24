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۵ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۱:۲۰

میزان رشد دستاوردهای علمی فناوری کشور در سال 86 اعلام شد

میزان رشد دستاوردهای علمی فناوری کشور در سال 86 اعلام شد

معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور ضمن اعلام میزان رشد دستاوردهای کشور در شاخصهای علم، فناوری و تجاری سازی سال 86، این رشد را قابل ملاحظه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر گزارش معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور درباره مقایسه نمونه ای مهمترین شاخصهای علم، فناوری و تجاری سازی در برنامه سوم و چهارم توسعه، دانشمندان کشور توانسته اند در طول سه سال از برنامه چهارم یعنی از سال 84 تا 86 مجموعا 21 هزار و 393 مقاله در مراجع علمی کشور به چاپ برسانند که این رقم 7/1 برابر کل 5 سال برنامه سوم است.

در بخش "فناوری"، تعداد اختراعات ثبت شده در کشور در سال 86، رشد قابل توجهی داشته است در این سال 7 هزار و 60 اختراع ثبت شده در حالی که در طول 5 سال برنامه سوم تعداد 4 هزار و 858 اختراع در کشور ثبت شده بود. رشد اختراعات در سال 86، 1,4 برابر کل رقم برنامه سوم است.

در حوزه "تجاری سازی"، این گزارش از رسیدن ارزش صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور ( به عنوان شاخص تجاری سازی ) به 2 میلیارد دلار در سال 1386 ( تا بهمن ماه) حکایت دارد. این رقم برای کل 5 سال برنامه سوم توسعه 3/2 میلیارد دلار بود که در 3 سال نخست برنامه چهارم به 1/5 میلیارد دلار افزایش یافته است.

کد مطلب 671156

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