احمدی نژاد: وضعیت جوی ایلام تا پایان هفته پایدار است

ایلام- کارشناس هواشناسی استان ایلام گفت: طبق بررسی های نقشه های هواشناسی،وضعیت جوی ایلام تا پایان هفته پایدار است.

احسان احمدی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، استان ایلام تا پایان هفته جاری تحت تأثیر شرایط پایدار جوی قرار خواهد داشت و بارندگی در این مدت پیش‌بینی نمی‌شود.

کارشناس هواشناسی استان ایلام، اعلام کرد: برای امروز کاهش نسبی دما نسبت به روز گذشته رخ داده و امشب در نواحی سردسیر استان شرایط یخبندان حاکم خواهد شد. دمای هوا در این مناطق حدود ۲ تا ۴ درجه زیر صفر پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: از فردا تا روز سه‌شنبه، افزایش دما به‌ویژه در نیمه شمالی استان بین ۳ تا ۶ درجه رخ خواهد داد و به تدریج توده هوای سرد از سطح استان خارج می‌شود.

به گفته احمدی‌نژاد، تا پایان هفته جاری هیچ پدیده جوی دیگری برای استان ایلام پیش‌بینی نشده است.

