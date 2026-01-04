احمدی نژاد: وضعیت جوی ایلام تا پایان هفته پایدار است

احسان احمدینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، استان ایلام تا پایان هفته جاری تحت تأثیر شرایط پایدار جوی قرار خواهد داشت و بارندگی در این مدت پیشبینی نمیشود.
کارشناس هواشناسی استان ایلام، اعلام کرد: برای امروز کاهش نسبی دما نسبت به روز گذشته رخ داده و امشب در نواحی سردسیر استان شرایط یخبندان حاکم خواهد شد. دمای هوا در این مناطق حدود ۲ تا ۴ درجه زیر صفر پیشبینی میشود.
وی افزود: از فردا تا روز سهشنبه، افزایش دما بهویژه در نیمه شمالی استان بین ۳ تا ۶ درجه رخ خواهد داد و به تدریج توده هوای سرد از سطح استان خارج میشود.
به گفته احمدینژاد، تا پایان هفته جاری هیچ پدیده جوی دیگری برای استان ایلام پیشبینی نشده است.
