696شعبه اخذ رای برای انتخابات کرمانشاه منظور شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، حجت الله دمیاد پیش از ظهر پنج شنبه در نشست خبری که در محل ستاد انتخابات استان کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: از مجموع 696شعبه اخذ رای در استان 510 شعبه جهت حوزه انتخابیه کرمانشاه و 186شعبه جهت حوزه انتخابیه قصرشیرین در نظر گرفته شده است.

وی افزود: از این تعداد شعب اخذ رای در این دو حوزه 441شعبه ثابت و255شعبه سیار است.

دمیاد تعداد واجدین شرایط اخذ رای دردو حوزه انتخابیه کرمانشاه و قصرشیرین را 784هزار و 487نفر اعلام و تصریح کرد: بر اساس آخرین آمار موجود تعداد واجدین شرایط در حوزه انتخابیه کرمانشاه 668هزار و 329 نفر و در حوزه انتخابیه قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب 116هزار و 158 نفر است.

وی در خصوص تعداد نیروهای اجرایی دور دوم انتخابات در استان گفت: تعداد نیروهای اجرایی جهت برگزاری هر چه باشکوه تر دور دوم انتخابات در دو حوزه انتخابیه استان 15هزار نفراست.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه با بیان اینکه تمهیدات لازم جهت برخورد با هرگونه تخلف احتمالی در نظر گرفته شده است اظهار داشت: 18اکیپ ویژه جهت بررسی و رسیدگی به تخلفات احتمالی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: به محض دریافت گزارشاتی دال بر بروز هر گونه تخلف انتخاباتی، اکیپی جهت بررسی به محل تخلف اعزام و از نزدیک اقدام به رسیدگی خواهد کرد.

دمیاد برگزاری و شمارش آرا دور دوم انتخابات را همچون دور اول به دو شیوه دستی و رایانه اعلام و خاطر نشان کرد: در دور اول انتخابات استان کرمانشاه به دلیل برگزاری خوب انتخابات رایانه ای در حوزه انفورماتیک به عنوان استان برتر کشور معرفی شد.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه یاد آور شد: با توجه به اهمیت دور دوم انتخابات انتظار می رود مردم خوب و غیور استان با حضوری باشکوه و مقتدرانه بار دیگر حماسه ای به یاد ماندنی از خود برجای بگذارند.