ارتش ترکیه بمباران مواضع "پ.ک.ک" در شمال عراق را تایید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در این بیانیه که امروز و در سایت ارتش ترکیه منتشر شده، آمده است : حمله جنگنده های ارتش ترکیه با هدف منهدم کردن مواضع "پ.ک.ک" در منطقه "خاکورک" در نزدیکی مرز ترکیه به حریم هوایی عراق وارد شده بودند.

این حمله در ساعت 13 به وقت گرینویچ روز گذشته انجام شده و به مدت 45 دقیقه ادامه داشت. هنوز از میزان تلفات و خسارتهای این حمله هوایی اطلاعاتی منتشر نشده است.

بر اساس این گزارش، در پی فعالیتهای تروریستی "پ.ک.ک" جنگنده های ارتش ترکیه از اواسط ماه دسامبر، حملاتی را علیه مواضع "پ.ک. ک" درشمال عراق که کوههای این منطقه را به عنوان پایگاه خود انتخاب کرده اند، انجام داده اند و حتی در زمستان گذشته نیز ارتش ترکیه با عبور از مرز عراق حملاتی را علیه این گروه جدایی طلب انجام داده بود.

حزب جدایی طلب کارگران کردستان،از سال 1984 میلادی اقدامات خود را علیه آنکارا آغاز کرده و در جریان فعالیتهای تروریستی این گروه شورشی تا کنون بیش از 37 هزار نفر کشته شده اند.

حزب کارگران کردستان ازسوی آمریکا، اتحادیه اروپا و دولت ترکیه به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شده است.

