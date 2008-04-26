کاهش تورم با افزایش تولید/ برنامه امسال بانک مرکزی برای مهار تورم

محمود بهمنی در گفتگو با مهر در مورد برنامه های سال جاری بانک مرکزی برای مهار تورم، گفت: کنترل و هدایت پول و بخشی کردن تسهیلات بانکی که در بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی عنوان شده نیز برای مهار تورم در سال جاری اجرایی خواهد شد.

دبیر کل بانک مرکزی با تاکید بر دقت در پرداخت تسهیلات بانکی به بخشهای مختلف اقتصادی، اظهار داشت: البته پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی در حد 25 درصد تسهیلات پرداختی بر اساس قانون باید انجام شود.

وی با بیان اینکه پرداخت تسهیلات به بخشهای مختلف نباید آزاد باشد، گفت: هدف گذاری امسال برای پرداخت تسهیلات بانکی بیشتر بر روی تولید است، زیرا افزایش تولید برای کاهش تورم کارساز خواهد بود.

بهمنی بر یکسان نبودن سپرده های قانونی تاکید کرد و این امر را از برنامه هایی عنوان کرد که در سال جاری اجرایی خواهد شد تا بدین طریق انگیزه جذب سپرده های بلند مدت بانکی افزایش یابد.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر نرخ سود سپرده های جاری و دیداری 5 ساله بانکی که دارای نرخ سود 17 درصد هستند، از حداقل 11 درصد تا حداکثر 21 درصد در نظر گرفته شود.

در همین حال، طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی نیز به مهر گفت: اگر دولت تصمیم به کاهش نرخ تورم برای سال جاری بگیرد، یقینا باید در هزینه های بودجه ای دولت تجدید نظر جدی، صرفه جویی و سخت گیری شود.