استقبال مردم از کشتی گیران مازنی مدال آور مسابقات سوییس

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که با حضور پرشور مدیر کل و مسئولان تربیت بدنی استان صورت گرفت، نماینده منتخب مردم ساری در مجلس شورای اسلامی، تعدادی از اعضای شورای شهر ساری، کشتی گیران استان و اعضای هیئت کشتی مازندران و مردم شهرهای بهشهر و سوادکوه نیز حضور داشتند.

مردم مازندران با توزیع شیرینی و شکلات و در آغوش گرفتن مراد محمدی، عباس دباغی، علی اصغر بذری و مهدی تقوی ابراز احساسات خود را از کشتی گیران مازنی اعلام کردند.

نصر الله پریچهره، مدیر کل تربیت بدنی مازندران در این مراسم در سخنان کوتاهی ضمن تجلیل از افتخار آفرینی های قهرمانان و دلاوران کشتی استان در مسابقات جهانی سوییس گفت: جای بسی خوشحالی و افتخار است که بیشتر مدال آوران و سهمیه های المپیک و جهانی کشتی از آن کشتی گیران مازندرانی است که همواره با کسب مدال های رنگارنگ افتخار ایران اسلامی هستند.

همچنین مردم شهرستان سوادکوه از مهدی تقوی دیگر کشتی گیر مازندرانی افتخار آفرینی در مسابقات گزینشی سوییس صبح امروز با گرمی استقبال کردند.

رضا یزدانی و قاسم رضایی دو کشتی گیر دیگر مازندرانی هستند که از این دو کشتی گیر در زادگاهشان جویبار به گرمی استقبال شد.

شش کشتی گیر مازندرانی توانسته با حضور قهرمانانه و پیروزی مقابل حریفان قدر جهان موفق به کسب سهمیه المپیک 2008 پکن شوند و جواز حضور در این مسابقات را کسب کنند.

