"راز مهتاب" به مرحله ساخت موسیقی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، "راز مهتاب" به تهیه‌کنندگی سیدامیر پروین‌سلیمانی و بازی بابک حمیدیان، الهام حمیدی، پرویز شاهین‌خو و بازیگران بومی یزد ساخته شده و روایتگر زندگی جوانی است که برای ادامه تحصیل و رسیدن به زندگی بهتر می‌خواهد به فرانسه برود، اما بعد از مدتی بیمار و سرخورده از یک عشق نافرجام به ایران بازمی‌گردد.

لوکیشن فیلم "راز مهتاب" در تهران، یزد، میبد و دبی بود و از دیگر عوامل آن می‌توان به رضا مقصودی نویسنده، محمدرضا نجفی مدیر تولید، مجید امامی تدوینگر، کاوه شاه‌محمدلو مدیر تصویربرداری، ساسان نخعی صدابردار و آرمین اسماعیلی طراح گریم اشاره کرد.

ابراهیمی‌فر فیلم تلویزیونی "ماه قرمز" را برای سیمافیلم ساخته که موضوع آن دفاع مقدس و درباره مشارکت اهالی یک روستا برای کمک به جبهه است. به گفته وی احتمال دارد نسخه 35 میلیمتری این فیلم تهیه و قبل از پخش در سینماها اکران شود. البته این مسئله به تصمیم سیمافیلم بستگی دارد.