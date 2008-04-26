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۷ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۰:۴۱

"راز مهتاب" به مرحله ساخت موسیقی رسید

"راز مهتاب" به مرحله ساخت موسیقی رسید

نوید رهبر مشغول ساختن موسیقی متن فیلم تلویزیونی "راز مهتاب" به کارگردانی سعید ابراهیمی‌فر است.

به گزارش خبرنگار مهر، "راز مهتاب" به تهیه‌کنندگی سیدامیر پروین‌سلیمانی و بازی بابک حمیدیان، الهام حمیدی، پرویز شاهین‌خو و بازیگران بومی یزد ساخته شده و روایتگر زندگی جوانی است که برای ادامه تحصیل و رسیدن به زندگی بهتر می‌خواهد به فرانسه برود، اما بعد از مدتی بیمار و سرخورده از یک عشق نافرجام به ایران بازمی‌گردد.

لوکیشن فیلم "راز مهتاب" در تهران، یزد، میبد و دبی بود و از دیگر عوامل آن می‌توان به رضا مقصودی نویسنده، محمدرضا نجفی مدیر تولید، مجید امامی تدوینگر، کاوه شاه‌محمدلو مدیر تصویربرداری، ساسان نخعی صدابردار و آرمین اسماعیلی طراح گریم اشاره کرد.

ابراهیمی‌فر فیلم تلویزیونی "ماه قرمز" را برای سیمافیلم ساخته که موضوع آن دفاع مقدس و درباره مشارکت اهالی یک روستا برای کمک به جبهه است. به گفته وی احتمال دارد نسخه 35 میلیمتری این فیلم تهیه و قبل از پخش در سینماها اکران شود. البته این مسئله به تصمیم سیمافیلم بستگی دارد.

کد مطلب 671186

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