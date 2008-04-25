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۶ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۱:۴۸

پارسال28500 نفر از برنامه های فرهنگی کانون فاطمه الزهرا (س) بهره مند شدند

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکانون فاطمه الزهرا (س) ناحیه 3 کرج اظهار داشت: سال گذشته بیش از 28 هزار و 500 نفر مخاطب برنامه های کانون فاطمه زهرا (س) ناحیه 3 کرج بودند و از برنامه های آن بهره مند شدند.

مهتاب امیری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این تعداد مخاطب از حدود 70 برنامه این کانون در مناسبتها و فصول مختلف استفاده کرده اند.

وی یادآور شد: نیمی از این فعالیتها در داخل مجموعه کانون و در فضاهای مختلف نمایشگاهی و جشنواره ای و نیمی از آنها در مدارس و اماکن عمومی به اجرا درآمده است.

امیری عنوان کرد: 28 هزار و 500 دانش آموز یاد شده از مخاطبان مقطعی کانون بوده اند و به طور موقت از برنامه ها بازدید کرده اند که علاوه بر این تعداد بیش از هفت هزار دانش آموز نیز به طور دائم عضو این مجموعه هستند و از برنامه های آن بهره مند می شوند.

وی خاطرنشان کرد: هفت هزار عضو ثابت، اعضای کتابخانه، اعضای انجمنها و دانش آموزان شرکت کننده در کلاسهای آموزشی این کانون هستند.

امیری جشنواره خدا و فرشتگان زمین، راهپیمایی های روز 13 آبان و روز قدس، جلسات پرسش و پاسخ با همکاری اداره تبلیغات اسلامی، کارناوال شاد شب یلدا، کارناوال شاد نوروزی و سفره سبز دعا را اهم برنامه های کانون در سال گذشته اعلام کرد.

کد مطلب 671192

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