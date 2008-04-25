پارسال28500 نفر از برنامه های فرهنگی کانون فاطمه الزهرا (س) بهره مند شدند

مهتاب امیری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این تعداد مخاطب از حدود 70 برنامه این کانون در مناسبتها و فصول مختلف استفاده کرده اند .

وی یادآور شد: نیمی از این فعالیتها در داخل مجموعه کانون و در فضاهای مختلف نمایشگاهی و جشنواره ای و نیمی از آنها در مدارس و اماکن عمومی به اجرا درآمده است .

امیری عنوان کرد: 28 هزار و 500 دانش آموز یاد شده از مخاطبان مقطعی کانون بوده اند و به طور موقت از برنامه ها بازدید کرده اند که علاوه بر این تعداد بیش از هفت هزار دانش آموز نیز به طور دائم عضو این مجموعه هستند و از برنامه های آن بهره مند می شوند .

وی خاطرنشان کرد: هفت هزار عضو ثابت، اعضای کتابخانه، اعضای انجمنها و دانش آموزان شرکت کننده در کلاسهای آموزشی این کانون هستند .