کانون فاطمه الزهرا (س) به شبکه مدارس وابسته به یونیسف متصل شد

مهتاب امیری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در حال حاضر در سراسر کشور 83 مدرسه و یک کانون عضو این شبکه هستند که این رقم در شهرستانهای استان تهران به سه مدرسه و یک کانون رسیده است .

وی یادآور شد: اهداف این شبکه به طور کلی در سطح ملی، منطقه ای، بین المللی و موضوعهای مورد مطالعه خلاصه شده است .

امیری عنوان کرد: در سطح ملی، کمیسیون ملی یونسکو و وزارت آموزش و پرورش در هر کشور با همکاری یکدیگر مدارسی که علاقمند به اجرای فعالیتهایی در زمینه ارتقاء کیفیت آموزش به وی‍‍ژه در ابعاد قومی، فرهنگی و بین المللی هستند را به صورت یک شبکه در می آورند .

وی افزود: مدارس این شبکه تاکنون در زمینه اصلاح و نوسازی نظامهای آموزشی، کمکها و خدمات بسیاری به کشورهای عضو یونسکو،‌ عرضه کرده اند .

امیری خاطرنشان کرد: این اهداف در سطوح گسترده تر نیز با توجه به زبان،‌ دین و فرهنگ مشترک دسته بندی شده و به مرحله اجرا در می آیند .

مدیر کانون فاطمه الزهرا(س) ناحیه 3 کرج بیان داشت: مدارس این شبکه مجری اعلامیه حقوق بشر، پیمان نامه حقوق کودک و سایر فعالیتهای مربوط به حقوق بشر هستند و این اقدامات را با هدف محو تمامی اشکال نابرابری، ن‍ژاد پرستی و پیشداوری و تقویت آموزش برای دموکراسی، درک و احترام متقابل،‌ مسئولیت مدنی،‌ مدارا و حل اختلاف بدون خشونت، انجام می دهند .