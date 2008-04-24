به گزارش خبرنگار مهر، مجلس شورای اسلامی درهفته پیش رو در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه تشکیل جلسه خواهد داد .

همچنین وزیر راه و ترابری برای پاسخ به سئوال عبدالمحمد رستاد نماینده داراب و زرین دشت در صحن علنی مجلس حضور خواهد یافت .

بنا بر این گزارش دستور جلسات مجلس در هفته پیش رو به این شرح است :

گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد رد طرح اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره ( اعاده شده از شورای نگهبان )

گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد رد طرح استفساریه تبصره (7) ماده (9) قانون مطبوعات، ( اعاده شده از شورای نگهبان )

گزارش کمیسیون مشترک در مورد رد لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 ( یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 6/9/1386 به تصویب رسیده است)

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح اصلاح قانون تشکیل و توسعه بسیج دانش آموزی مصوب 1375 .( یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 5/ 8/ 1383 به تصویب رسیده است )

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح خدمات رسانی به ایثارگران ( یک فوریت این طرح درجلسه علنی مورخ 1/12/ 1386 به تصویب رسیده است)

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح استفساریه بند (1) تبصره (2) قانون تشکیل سازمان حسابرسی مصوب 1362.

گزارش شور دوم کمیسیون عمران در مورد لایحه تغییر نام سازمان بنادر و کشتیرانی به سازمان بنادر و دریانوردی .

گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی درمورد لایحه تسری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی وشاغلین مشاغل سخت و زیان آورمصوب 1367 به جانبازان و آزادگان انقلاب و جنگ تحمیلی و معلولین عادی نیروهای انتظامی و نظامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

گزارش شور اول کمیسیون عمران درمورد لایحه بیمه اجباری مسئولیت حرفه ای مجریان ساخت و ساز ساختمانها.

گزارش شور اول کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تقویت آبزی پروری در استان سیستان و بلوچستان.

بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس مبنی بر رسیدگی به طرح حمایت از حریم خصوصی طبق اصل (85) قانون اساسی. (تقاضای نمایندگان مبنی بر رسیدگی طبق اصل (85) قانون اساسی در جلسه علنی مورخ 14/9/ 1385 اعلام گردید)

گزارش شور اول کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تشکیل کمیته ملی زیست ایمنی ( کمزا)

گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در موردلایحه استرداد مطالبات معوق جمهوری اسلامی ایران از کشورهای سودان، تانزانیا ، نیکاراگوئه و اردن .

گزارش شور دوم کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس درمورد طرح اصلاح موادی از آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی .

گزارش شور اول کمیسیون مشترک در مورد لایحه تجارت .

گزارش شور اول کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه تصویب اساسنامه شرکت بین المللی اسلامی تامین مالی تجاری ( وابسته به بانک توسعه اسلامی ).

گزارش شور اول کمیسیون اجتماعی در مورد طرح اصلاح مواد ( 1) و (7) قانون نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب 18/1/ 1364

گزارش شور اول کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی .

گزارش شور اول کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی در مورد طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور.

گزارش شور اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح اصلاح تبصره (1) ماده (100) قانون شهرداریها.

گزارش شور اول کمیسیون فرهنگی در مورد طرح استفاده مدیریت شده از ماهواره های پخش مستقیم .

بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس مبنی بر رسیدگی به لایحه حمایت خانواده طبق اصل (85) قانون اساسی ( تقاضای نمایندگان مبنی بر رسیدگی طبق اصل 85 قانون اساسی درجلسه علنی مورخ 9/5/1386 اعلام گردید)

گزارش شور دوم کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه های مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسائل نقلیه.

گزارش شور اول کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی.

گزارش شور اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه ناظر بر اجرای معاهده منع گسترش ، تولید، انباشت و بکارگیری سلاحهای شیمیایی و انهدام آنها.

گزارش کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی در مورد طرح حفظ ، حمایت ، توسعه و بهره برداری از منابع دامی کشور، ( رسیدگی طبق اصل 85 قانون اساسی به منظور تعیین مدت اجرای آزمایشی ).

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ( رسیدگی طبق اصل 85 قانون اساسی به منظور تعیین مدت اجرای آزمایشی ).

گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه سرویسهای حمل و نقل هوائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی.

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس .

گزارش کمیسیون صنایع ومعادن در مورد لایحه تصویب احکام و مصوبات بیست و سومین کنگره اتحادیه جهانی پست ( UPU) منعقد شده در بخارست سال 2004 میلادی .

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه استفساریه بند (4 ) ماده (17) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 1367.

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح استفساریه اجرای تعرفه آموزشی در محاسبه آب بیمارستانهای آموزشی و درمانی .

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح استفساریه ماده (36) قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران.

گزارش کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی در مورد طرح استفساریه محدوده قانونی موضوع ماده (1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31/3/1374 .

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح استفساریه ماده (32) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) مصوب 21/1/1379.

گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه استفساریه تبصره (6) ماده واحده قانون نحوه تقدیم ابنیه ، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370 .

گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در موردلایحه اصلاح سن فرزندان ذکورمشمولین صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشگری و تامین اجتماعی و سایر صندوقها در برخورداری از خدمات درمانی .

گزارش شور دوم کمیسیون عمران در مورد لایحه اعطای تسهیلات بهسازی و بازسازی مسکن روستایی به روستاهایی که به شهر تبدیل می شوند.

گزارش شور دوم کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه نظارت بر سارقان سابقه دار.

گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه تسری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور به بنیاد شهید انقلاب اسلامی .

گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد طرح اصلاح ماده (14) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383.

گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه الحاق یک تبصره به ماده (14) قانون مقررات صادرات و واردات .

گزار شور دوم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح اصلاح ماده (5) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380

گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح لایحه قانون مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری وکشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی و قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران .

گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات .

گزارش شور دوم کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی .

گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه آزادی اطلاعات.

به گزارش مهر همچینین گزارش کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات در مورد تفریغ بودجه سال 1384 کل کشور که بخشی از آن در هفته های پیشین قرائت شده همچنان در دستور کار مجلس است .

گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات در مورد تحقیق و تفحص از امتحانات تخصصی آموزش پزشکی نیز در برنامه مجلس در هفته پیش رو قرار دارد .

در این هفته گزارش کمیسیون اصل (90) قانون اساسی در مورد پرونده های مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز قرائت خواهد شد .