اجرای 800 طرح بزرگ صنعتی در کشور در دست مطالعه است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، محمد رضا مجیدی در مراسم افتتاح کارخانه همدان ترانس در شهرک صنعتی بوعلی گفت: در حال حاضر مطالعه و ایجاد 20 طرح بزرگ صنعتی در استان همدان در حال انجام است و برای اجرای این امر 500 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

مجیدی با بیان اینکه تحریم های آمریکا مانع از عقد تفاهم نامه از سوی ایران با کشورهای دیگر نشده، اظهار داشت: به منظور توسعه صنعت کشور سرمایه گذاری در تمامی زمینه ها در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: کارخانه همدان ترانس دومین واحد تولید کننده هسته ترانس کشور است که با اعتبای افزون بر یک میلیارد و 950 میلیون تومان احداث شده و زمینه اشتغال 49 نفر را فراهم می کند.

معاون حقوقی امور مجلس و استانها یاد آور شد: با توجه به نیاز صنعت برق به انواع ترانس ها، تولیدات این شرکت جایگاه مناسبی را در کشور کسب خواهد کرد.

مجیدی افزود: این شرکت چک ترانس لامپ مهتابی، لامپ بخار جیوه ای و چک بخار سدیم را تولید می کند.