به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله حسین نوری همدانی در دیدار با حجت الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ضمن اظهار خشنودی از دیدار وی از خدمات رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه تشکر کرد.

این مرجع تقلید با اشاره به حوادث اخیر اظهار کرد: ائمه جمعه واسطه مردم و نظام هستند و باید صدای مردم باشند و مشکلات مردم را به مسئولان منتقل کنند.

وی با بیان اینکه موضوع قطع کردن خطبه خطیب جمعه راه مناسبی نیست و گاهی هم به اصل نماز جمعه اشکال وارد می‌شود، گفت: مطالبه‌گری خوب است و باید انجام شود و حرف حق را باید از مسیر درست بیان کرد که موجب سوءاستفاده دشمن نشود و دیدیم رهبری در ملاقات روز گذشته چگونه محکم از حق مردم دفاع کردند.