۵ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۶:۴۰

محسن محرری:

700 میلیون تومان برای اجرای پروژه های IT در لرستان هزینه شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری لرستان گفت: در سال گذشته 700 میلیون تومان برای اجرای پروژه های IT که دستگاه مجری آن استانداری بوده هزینه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد ، محسن محرری پیش از ظهر امروز در جلسه کارگروه فناوری اطلاعات و آمار استان، اظهار داشت: برای پروژه های مرتبط با IT در سال جاری اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان پیش بینی شده است.

وی تصریح کرد: گسترش شبکه رایانه ای مکاتبات دولت موسوم به شبکه VPN در استان و اتصال 22 شهر و بخش به این شبکه از عمده ترین مصادیق توسعه فناوری IT در استان بوده است.

در ادامه این جلسه معاون برنامه ریزی استانداری لرستان نیز عنوان کرد: بر اساس شاخص های اعلام شده از طرف معاونت راهبردی نهاد ریاست جمهوری، لرستان از نظر تولید آمار دقیق جزء پنج استان اول کشور است اما متأسفانه شاهد هستیم که آمار ضد و نقیض در بعضی موارد از یک موضوع منعکس می شود که جنبه علمی و مستند ندارد.

سید رضا دهناد کلیه مدیران، مسئولان، رسانه های گروهی و نخبگان استان را به استفاده از آمار صحیح و مستند دعوت کرد و یادآور شد: ارائه آمار غیر واقعی باعث بروز مشکلات عدیده و بی اثر شدن برنامه ریزی ها خواهد شد.

