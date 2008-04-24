پذیرش دانشجوی علوم پزشکی در همدان بومی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، دکتر بهرام عین‌اللهی پیش از ظهر امروز در جمع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان افزود: این رشته ها شامل پرستاری، مامایی، فوریت های پزشکی، بهداشت خانواده، بهداشت عمومی، اتاق عمل، هوشبری، بهداشت مبارزه و بهداشت محیط است.

وی اظهار داشت: از سال آینده 90 درصد دانشجویان این رشته‌ها به صورت بومی پذیرفته می شوند .

معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: در سال آینده در رشته‌های بیهوشی و اتاق عمل دانشجوی کاردانی پذیرفته نمی شود.

عین اللهی گفت: ظرفیت پذیرش دانشجوی ناپیوسته در این دو رشته افزایش یافته است و برنامه به گونه ای خواهد بود که استخدام در این رشته ها منوط به داشتن مدرک کارشناسی باشد.