پذیرش دانشجوی علوم پزشکی در همدان بومی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، دکتر بهرام عیناللهی پیش از ظهر امروز در جمع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان افزود: این رشته ها شامل پرستاری، مامایی، فوریت های پزشکی، بهداشت خانواده، بهداشت عمومی، اتاق عمل، هوشبری، بهداشت مبارزه و بهداشت محیط است.
وی اظهار داشت: از سال آینده 90 درصد دانشجویان این رشتهها به صورت بومی پذیرفته می شوند.
معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: در سال آینده در رشتههای بیهوشی و اتاق عمل دانشجوی کاردانی پذیرفته نمی شود.
عین اللهی گفت: ظرفیت پذیرش دانشجوی ناپیوسته در این دو رشته افزایش یافته است و برنامه به گونه ای خواهد بود که استخدام در این رشته ها منوط به داشتن مدرک کارشناسی باشد.
معاون وزیر همچنین از ارتقای رشته فوریتهای پزشکی خبر داد و گفت: این رشته تا مقطع کارشناسی ارشد ارتقا مییابد.
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