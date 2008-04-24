مسئولان هیئتهای مذهبی خود را به برگزاری مراسم محدود نکنند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد ، حجت الاسلام محمد مومنی زاده پیش از ظهر امروز در سومین گردهمایی اعضای شورای هیئات مذهبی استان استان با اشاره به اهمیت برگزاری مراسم مختلف جشن و عزاداری اظهار داشت: هیئات مذهبی باید به همان اندازه که در مراسم عزاداری و شهادت ائمه معصومین فعالیت و برنامه های مختلف دارند به همان اندازه نیز در اعیاد و میلادهای ائمه معصومین هم برنامه های جشن و سرور داشته باشند که این امر خود زمینه حضور جوانان و نوجوانان را در هیئات بیشتر خواهد کرد.

وی تصریح کرد: در سالی که رهبر معظم انقلاب آنرا سال نوآوری و شکوفایی نامیده اند مسئولان هیئات مذهبی فعالیتهای خود را محدود به برگزاری مراسم نکنند و در بخشهای فرهنگی دیگر نظیر تجلیل و قدردانی از معلمان، دانش آموزان و دانشجویان فعال در هیئتهای مذهبی، دیدار وملاقات با علما، مراجع و فرزانگان و برنامه های اردویی نیز فعالیت خود را گسترش دهند.

در ادامه این گردهمایی رئیس شورای هیئات مذهبی کشور نیز به رعایت مسائل شرعی و آموزش این مسائل در هیئات اشاره کرد و بیان داشت: مسئولان و دست اندرکاران هیئتهای مذهبی استان در برنامه های هفتگی خود از روحانیون و مبلغان در هیئات استفاده کنند.

حجت الاسلام روح الدین دریکوند افزود: یادگیری احکام اسلامی، سیره و روش ائمه معصومین برای اعضای یک هیئت از هر گونه عزاداری مهمتر و ارزشمند تر است.

در پایان این مراسم هر کدام از مسئولان هیئات مذهبی استان به طرح مسائل، دیدگاهها و نظرات خود درباره برنامه ها و مناسبتهای سه ماهه اول سال جاری پرداختند.