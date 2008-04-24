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۵ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۳:۱۲

چمن مصنوعی ورزشگاه ملت همدان به بهره برداری رسید

همدان - خبرگزاری مهر: چمن مصنوعی ورزشگاه ملت همدان با حضور رئیس سازمان تربیت بدنی کشور با هفت میلیون ریال اعتبار در زمینی به وسعت هشت هزار و ‪ ۵۸۰‬متر مربع نصب و راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، رئیس سازمان تربیت بدنی کشور در مراسم بهره برداری از چمن مصنوعی زمین فوتبال ورزشگاه ملت همدان گفت: وجود جوانان با انگیزه آینده ورزش کشور را رقم می زند.

محمد علی آبادی به موفقیت تیم فوتبال پاس همدان در چارچوب لیگ برتر اشاره کرد و اظهار داشت: تیم پاس به خوبی توانسته است خود را در بالای جدول رده بندی لیگ برتر حفظ کند.

وی تصریح کرد: مسئولان باشگاه پاس باید در حفظ و سربلندی تیم پاس تلاش کنند.

رئیس سازمان تربیت بدنی کشورخاطر نشان کرد: باید برای فراهم کردن زمینه ورزش جوانان تلاش کرد.

کد مطلب 671239

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