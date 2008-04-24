چمن مصنوعی ورزشگاه ملت همدان به بهره برداری رسید

همدان - خبرگزاری مهر: چمن مصنوعی ورزشگاه ملت همدان با حضور رئیس سازمان تربیت بدنی کشور با هفت میلیون ریال اعتبار در زمینی به وسعت هشت هزار و ‪ ۵۸۰‬متر مربع نصب و راه‌اندازی شد.