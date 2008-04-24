چمن مصنوعی ورزشگاه ملت همدان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، رئیس سازمان تربیت بدنی کشور در مراسم بهره برداری از چمن مصنوعی زمین فوتبال ورزشگاه ملت همدان گفت: وجود جوانان با انگیزه آینده ورزش کشور را رقم می زند.
محمد علی آبادی به موفقیت تیم فوتبال پاس همدان در چارچوب لیگ برتر اشاره کرد و اظهار داشت: تیم پاس به خوبی توانسته است خود را در بالای جدول رده بندی لیگ برتر حفظ کند.
وی تصریح کرد: مسئولان باشگاه پاس باید در حفظ و سربلندی تیم پاس تلاش کنند.
رئیس سازمان تربیت بدنی کشورخاطر نشان کرد: باید برای فراهم کردن زمینه ورزش جوانان تلاش کرد.
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