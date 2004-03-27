يازده كشته و زخمي در تكريت ، اوضاع مركز عراق بشدت متشنج است

به گزارش خبرگزاري" مهر" به نقل ازروزنامه "البيان" وي گفت: اين درگيريها صبح امروز به وقت محلي درنزديكي شهر" تكريت" واقع در160 كيلومتري شمال بغداد روي داد.

سخنگوي نيروهاي ائتلاف همچنين ازدستگيري 21 عراقي بدست نيروهاي آمريكايي خبرداد وگفت: مجروحان اين درگيريها كه ازنيروهاي دفاع شهري عراق بودند به بيمارستان منتقل شدند.

يك منبع آگاه عراق هم اعلام كرد: دربين كشته ها سه عراقي از شبه نظاميان عراقي ديده مي شود. ازسوي ديگربراثرانفجارمين دريكي ازمكانهاي تفريحي درنزديكي تقاطع شوان حد فاصل كركوك - اربيل، دستكم دوعراقي كشته و14 تن ديگرزخمي شدند.

"عادل ابراهيم محمد" رئيس پليس شهر الرحمياوه به خبرگزاري فرانسه گفت: شدت انفجار مين به قدري زياد بود كه موجب كشته شدن دوتن و زخمي شدن 14 تن ديگرشد.

وي بدون اشاره به هويت قربانيان گفت: مينهاي بجاي مانده ارتش صدام ديكتاتورسابق عراق است. ازسوي ديگر گزارشهاي دريافتي از عراق حاكيست: يك تصويربردارعراقي كه براي شبكه تلويزيوني "اي. بي. سي" آمريكا كارمي كرد ديشب درشهر فلوجه به ضرب گلوله نيروهاي آمريكايي كشته شد.

دكتر"مهند السامرائي" رئيس بيمارستان شهر فلوجه، نام اين تصويربردار شبكه "اي. بي. سي "را برهان اللهيبي" اعلام كرد و گفت : وي ازناحيه سرهدف گلوله قرارگرفت و امروز بر اثر شدت جراحات كشته شد. همچنين ديشب دونظامي آمريكايي در شهرالرمادي كشته شدند كه هنوزازجزييات آن خبري دردست نيست.

ديشب مقر نيروهاي آمريكايي درشهركركوك هدف گلوله خمپاره گرفت كه تاكنون ازميزان تلفات و خسارات احتمالي آن گزارشي دريافت نشده است. همزمان منابع خبري ازانفجار دريكي ازتاسيسات نفتي عراق درنزديكي شهركروك و خط لوله نفتي شهر بصره خبردادند.