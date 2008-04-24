فرش کشور نیازمند نگاهی علمی و نو است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، مرتضی فرجی پیش از ظهر امروز در مراسم اختتامیه جشنواره فرهنگی هنری فرش کاشان اظهار داشت: دست اندرکاران فرش ایران در مرکز ملی فرش بر این باورند که نگاه های سنتی حاکم بر تولید فرش مانع از استفاده بهینه از فناوری و دانش روز در این هنر صنعتی شده است.

وی افزود: با بهره گیری از فناوری و ابزارهای نوین که متناسب با ارگانیزم بدن انسان است کمترین آسیب متوجه بافنده فرش می شود همچنین سرعت و کیفیت تولید نیز بهبود می یابد.

این مسئول خاطرنشان کرد: نیازسنجی از بازار فرش دستباف و تولید متناسب با نیاز بازار علاوه بر تامین نیاز مشتریان فرش، سرعت تولید را نیز افزایش می دهد و موجب رونق بازار فرش ایرانی در داخل و خارج از کشور می شود.

فرجی یاد آور شد: تجار موفق ایرانی، نیازسنجی از بازار عرضه فرش دستباف و هدفمندکردن تولید در این عرصه را بر عهده دارند که این امر در صورت استمرار می تواند در معرفی بازار فرش دستبافت ایرانی در عرصه بین الملل موثر باشد.

رئیس مرکزملی فرش ایران در خصوص حمایتهای این مرکز در خصوص موضوع فرش عنوان کرد: حمایت از ساخت چند فیلم سینمایی یا موضوع فرش، تبلیغات گوناگون برای معرفی فرش دستباف ایرانی و برگزاری کارگاه های آموزشی برای موسسات آموزش عالی از جمله اقدامات این مرکز بوده است.

وی در پایان استمرار برگزاری جشنواره هایی با محوریت فرش را در بهبود وضعیت فرش ایران و رسیدن به جایگاه واقعی اش مناسب دانست.

نمایشگاه آثار و آفرینشهای هنری دانشجویان سراسر کشور توسط دانشگاه کاشان و مرکز ملی فرش ایران از دوم اردیبهشت ماه در این دانشگاه برگزار شد و مراسم اختتامیه این جشنواره با حضور استادان، پژوهشگران و دانشجویان در دانشگاه کاشان در حال برگزاری است.