کارگاه کشت و رنگ آمیزی اختصاص اسپرم تخمک در شیراز آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، دبیر کارگاه آموزشی کشت تخمک ظهر امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این کارگاه تا روز یک ادامه خواهد داشت، افزود: علم ناباروری از حدود 20سال پیش در یزد و به دنبال آن در تهران، اصفهان و شیراز مورد توجه قرار گرفته است.

الهام علی آبادی با اشاره به اینکه طی این مدت مراکزی جهت کمک به زوج های نابارور نیز تاسیس شده، افزود: در این راستا مطالعات زیادی روی سلولهای جنین زن و مرد انجام شده که همواره به دنبال یافتن روش های بهتر برای افزایش میزان باروری سالم و سلامت جامعه بوده است.

وی با تاکید بر اهمیت برگزاری این قبیل کارگاه ها، گفت: هدف کارگاه کشت و رنگ آمیزی اختصاص اسپرم تخمک بالابردن سطح اطلاعات و کارایی افرادی است که به عنوان جنین شناس در مراکز ناباروری (IVF) انسانی و یا مراکز (IVF) دامپزشکی جهت اصلاح نژاد فعالیت دارند.

در این کارگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اساتید جنین شناسی از شهرهای شیراز، تهران، اراک، جهرم و شهرکرد شرکت دارند.