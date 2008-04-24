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۵ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۷:۳۸

700 نفر کار بازرسی انتخابات لرستان را بر عهده خواهند داشت

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استانداری لرستان و رییس ستاد بازرسی انتخابات استان گفت: در جریان دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در سه حوزه انتخابیه خرم آباد، بروجرد و الیگودرز 700 نفر کار بازرسی را انجام خواهند داد.

سید رضا دهناد در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد افزود: دور اول انتخابات در لرستان با کمترین تخلفات برگزار شد و مورد تائید شورای نگهبان نیز قرار گرفت .

وی با اشاره به اینکه انتخابات در سه حوزه انتخابیه لرستان برای کسب چهار کرسی مجلس شورای اسلامی به دور دوم کشیده شده است، اظهار داشت : حضور پرشور و پررنگ مردم در دور اول انتخابات نمایانگر عزم و ارده ملی مردم در رقم زدن سرنوشت خویش است .

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان و رییس ستاد بازرسی انتخابات استان با تاکید بر اینکه انتخابات در لرستان در نهایت دقت و سلامت برگزار خواهد شد ، ابراز امیدواری کرد: مردم نیز بار دیگر با حضور حماسی خود برگ زرین دیگری را بر افتخارات خود بیفزایند.

کد مطلب 671249

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