700 نفر کار بازرسی انتخابات لرستان را بر عهده خواهند داشت

سید رضا دهناد در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد افزود: دور اول انتخابات در لرستان با کمترین تخلفات برگزار شد و مورد تائید شورای نگهبان نیز قرار گرفت .

وی با اشاره به اینکه انتخابات در سه حوزه انتخابیه لرستان برای کسب چهار کرسی مجلس شورای اسلامی به دور دوم کشیده شده است، اظهار داشت : حضور پرشور و پررنگ مردم در دور اول انتخابات نمایانگر عزم و ارده ملی مردم در رقم زدن سرنوشت خویش است .

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان و رییس ستاد بازرسی انتخابات استان با تاکید بر اینکه انتخابات در لرستان در نهایت دقت و سلامت برگزار خواهد شد ، ابراز امیدواری کرد: مردم نیز بار دیگر با حضور حماسی خود برگ زرین دیگری را بر افتخارات خود بیفزایند.