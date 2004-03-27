پيش بيني وضع هواي كشور در 24 ساعت آينده

به گزارش خبرگزاري مهر، هواي كرانه هاي در ياي خزر صاف تا كمي ابري در پاره اي از نقاط نيمه ابري همراه با مه رقيق صبحگاهي ، هواي نواحي شمالي استانهاي آذربايجان شرقي وغربي كمي تا نيمه ابري در بعد از ظهر با احتمال رگبار پراكنده پيش بيني مي شود.

هواي استانهاي كرمان ، چهارمحال بختياري ، نواحي شمالي استان هرمزگان كمي تا نيمه ابري در بعداز ظهر با رگبار پراكنده و وزش باد ، كرانه هاي خليج فارس وجزاير تنب كوچك وبزرگ ، ابو موسي ودرياي عمان در برخي ساعات روز صاف تا كمي ابري با وزش باد همراه خواهد بود.

به گزارش اين سازمان ، دماي هواي امروز تهران در گرمترين ساعت با يك درجه افزايش نسبت به روز قبل به 24 درجه ، ودما ي هوا ي امشب تهران نيز در سردترين ساعت ، با يك درجه كاهش نسبت به شب قبل، به 14 درجه سانتيگراد بالاي صفر خواهد رسيد.