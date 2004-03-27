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۸ فروردین ۱۳۸۳، ۱۲:۰۹

سازمان هواشناسي اعلام كرد :

پيش بيني وضع هواي كشور در 24 ساعت آينده

سازمان هواشناسي فردا آسماني صاف تا قسمتي ابري گاهي با وزش باد را براي تهران و برخي شهرهاي كشور پيش بيني مي كند .

به گزارش خبرگزاري مهر،  هواي كرانه هاي در ياي خزر صاف تا كمي ابري در پاره اي از نقاط نيمه ابري همراه با مه رقيق صبحگاهي ، هواي نواحي شمالي استانهاي آذربايجان شرقي وغربي كمي تا نيمه ابري در بعد از ظهر با احتمال رگبار پراكنده پيش بيني مي شود.

هواي استانهاي كرمان ، چهارمحال بختياري ، نواحي شمالي استان هرمزگان كمي تا نيمه ابري در بعداز ظهر با رگبار پراكنده و وزش باد ، كرانه هاي خليج فارس وجزاير تنب كوچك وبزرگ ، ابو موسي ودرياي عمان در برخي ساعات روز صاف تا كمي ابري  با وزش باد همراه خواهد بود.

به گزارش اين سازمان ، دماي هواي امروز تهران در گرمترين ساعت با يك درجه افزايش نسبت به روز قبل به 24 درجه ، ودما ي هوا ي امشب تهران نيز در سردترين ساعت ،  با يك درجه كاهش نسبت به شب قبل،  به 14 درجه سانتيگراد بالاي صفر خواهد رسيد.

کد مطلب 67125

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