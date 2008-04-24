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۵ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۳:۳۹

معاون نظام پزشکی گیلان:

گیلان نیازمند آزمایشگاههای تشخیص پزشکی بیشتری است

گیلان نیازمند آزمایشگاههای تشخیص پزشکی بیشتری است

رشت - خبرگزاری مهر: دکتر عبدالحسین صابر گفت: استان گیلان با داشتن جمعیتی بالغ بر دو میلیون و 500 هزار نفر نیاز به آزمایشگاههای دولتی و خصوصی بیشتری است.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، دکتر صابرمعاون سازمان نظام پزشکی استان گیلان ظهر پنجشنبه در همایش روز آزمایشگاه در رشت، افزود: درمان بدون آزمایشگاه مفهوم ندارد و باید در جهت ارتقای آزمایشگاههای استان بیشترتلاش شود.

وی گفت: هم اکنون در سطح استان 46 آزمایشگاه و 20 مرکز پاتولوژی وجود دارد یعنی اگر به ازای هر 35هزار نفر یک آزمایشگاه دراستان باشد، پوشش آزمایشگاههای استان 70 درصد و پوشش آزمایشگاههای پاتولوژی تنها 30 درصد است.

نماینده انجمن متخصصین علوم آزمایشگاهی استان گیلان نیز در این مراسم گفت: متاسفانه امروز 75 درصد از هزینه آزمایشگاهها بر عهده بیمار بوده و سازمانهای بیمه ای تنها 25 درصد ازهزینه آزمایشها را متقبل می شوند.

رئیس اداره امور آزمایشگاههای استان نیز در این مراسم اعلام کرد: در سال گذشته یک میلیارد تومان اعتبار از سوی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان به آزمایشگاههای خصوصی و دولتی استان اختصاص یافت که این اعتبار برای ارتقای آزمایشگاهها هزینه شده است.

کد مطلب 671253

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