یکصد برنامه در بقاع و اماکن متبرکه کشور اجرا می شود

حجت الاسلام محمد غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در دامغان گفت: تاکنون 39 مورد برنامه تصویب و برای اجرا به ادارات کل اوقاف و امور خیریه استان ها ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه هشت هزار و 168 مورد اماکن مذهبی و بقاع در کشور وجود دارد، گفت: ده هزار و 800 امام زاده نیز در کشور مدفون هستند.

به گفته وی، بقاع متبرکه در کشور هیچگونه اعتبارات دولتی ندارد و از محل نذورات مردمی تامین می شود.

وی با بیان اینکه بیش از 60 هزار مسجد در کشور وجود دارد، گفت: دولت نهم در بودجه سال 87 اعتبار خوبی به آنها اختصاص داد که باید توجه دولت و استانداران به این اماکن بیشتر شود.

غلامی یادآور شد: استان فارس بیشترین آمار بقاع و اماکن متبرکه و مذهبی را به خود اختصاص داد.