کنگره استانی آسم در بندرعباس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حسین انواری ظهر امروز در حاشیه برگزاری این کنگره افزود: یکی از وظایف مهم دانشگاه علوم پزشکی، آموزش مداوم پزشکان و دیگر پرسنل بهداشت و درمان مناطق با موضوعات جدید نیز و نحوه بکارگیری تازه های علمی در ارائه خدمات به بیماران است که توجه به این موضوع می تواند در ارتقا شاخصه های سلامت در کشور موثر باشد.

وی گفت: بیماری آسم یکی از رایج ترین بیماریهای سشایع در مناطق محروم کشورمان است که با تلاشهای گسترده واحدهای درمانی تا حد بسیار زیادی این موضوع مرتفع شده اما لازم است دستگاههای مسئول در خصوص راهکارهای مقابله با این بیماری برنامه ریزیهای لازم را تداوم دهند.

در استان هرمزگان، 99 مرکزبهداشتی درمانی فعال، 151 ‬نفر پزشک، ‪ 115‬نفر ماما و ‪ 29‬آزمایشگاه و هشت مرکز رادیولوژی به همراه ‪ ۶۹‬دستگاه آمبولانس وجود دارد که کار خدمت رسانی درمانی را به بیش از یک میلیون و 200 هزار نفر از مردم این استان را انجام می دهد.

کنگره‌ مبارزه با بیماری آسم در تالار ابن سینا مجتمع فارابی بیمارستان شهید محمدی شهر بندرعباس برگزار شد.