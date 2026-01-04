به گزارش خبرنگار مهر، اقشار مختلف مردم قم با هدف اعلام اعتراض به ناامنیهای ایجادشده و در واکنش به هتک حرمتها، دوشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۴ در قالب دستههای عزاداری در یک حرکت مردمی و انقلابی گردهم میآیند.
این تجمع مردمی پس از اقامه نماز مغرب و عشاء آغاز میشود و شرکتکنندگان با حرکت در مسیرهای از پیش تعیینشده، به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها عزیمت خواهند کرد.
دستههای عزاداری از دو مسیر به سمت حرم مطهر حرکت خواهند کرد، مسیر نخست از خیابان شهید دلآذر و محدوده امامزاده موسی مبرقع (ع) و مسیر دوم از منطقه نیروگاه و مسجد طفلان مسلم پیشبینی شده است.
این مراسم با محوریت تجدید بیعت با مقام معظم رهبری و تأکید بر حفظ امنیت عمومی، آرامش اجتماعی و صیانت از ارزشهای دینی و انقلابی برگزار میشود و اقشار مختلف مردم، از جمله خانوادهها، بازاریان و جوانان در آن حضور خواهند داشت.
حضور گسترده مردم قم در این آئین، جلوهای از همبستگی اجتماعی و اعلام پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی و ولایت فقیه خواهد بود و شرکتکنندگان با حرکت منسجم و عزادارانه، پیام روشنی از حمایت از امنیت، ثبات و ارزشهای دینی جامعه مخابره میکنند.
