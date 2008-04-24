رئیس کمیسیون عمران شورای شهر در خبرگزاری مهر حضور یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه شکیب رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران ظهر امروز با حضور در خبرگزاری مهر به سؤالات مختلف پیرامون عملکرد شورای شهر تهران ، مدیریت شهری و مسائل موجود در پایتخت پاسخ گفت .

در جریان حضور 2 ساعته شکیب در خبرگزاری مهر که با همراهی مدیرعامل و مسئولان خبرگزاری همراه بود ، وی ارزیابی خود از عملکرد شورای شهر در دوره دوم و سوم و همچنین عملکرد مدیریت شهری را نیز ارائه کرد.

پرویز اسماعیلی مدیرعامل خبرگزاری مهر با بیان اینکه "دکتر شکیب از چهره های خدوم نظام و جمع بین تعهد و تخصص است که با اعتدال و آزاد اندیشی در پی خدمت موثرتر به مردم هستند" با اهدای لوح از فعالیت شکیب در شورای شهر تهران تقدیر به عمل آورد.

لازم به ذکر است، مشروح گفتگوی شکیب در خبرگزاری مهر به زودی منتشر خواهد شد.