عامل ترور بوتو خواستار پایان حملات علیه نیروهای امنیتی پاکستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "بیت الله محسود" در این نامه که در مناطق قبیله نشین پاکستان پخش شده به شبه نظامیان حاضر در این مناطق اعم از طالبان و القاعده هشدار داده که در صورت ادامه حملات علیه نیروهای امنیتی پاکستان، به شدت تنبیه خواهند شد.

بیت الله محسود که دشمن شماره یک آمریکا در پاکستان به شمار می رود و سال گذشته از سوی نیروهای طالبان در پاکستان به عنوان رهبر آنها انتخاب شد؛ به عنوان طراح اصلی ترور نخست وزیر اسبق پاکستان معرفی شده است.

بیت الله محسود در این نامه، حمایت خود را از مذاکره دولت جدید پاکستان با گروه های شبه نظامی این کشور برای پایان دادن به ناآرامیهای شمال پاکستان اعلام کرده است.

مناطق قبیله نشین پاکستان که در مرز این کشور با افغانستان واقع شده اند؛به مناطقی امن برای گروه های شبه نظامی مخالف دولت و نیروهای طالبان و القاعده شده است و به همین دلیل نیروهای امنیتی پاکستان درگیریهای زیادی با گروه های شبه نظامی در این مناطق داشته و جنگنده های آمریکایی نیز چندین بار این مناطق را بمباران کرده اند.

گفته می شود، بیت الله محسود این نامه را در پی اقدام دولت جدید پاکستان در آزاد کردن رهبر یکی از گروه های شبه نظامی، چاپ و منتشر کرده است.