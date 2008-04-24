علت عقب افتادگی دامغان نبود برنامه ریزی صحیح است

به گزارش خبرنگار مهر از دامغان، حجت الاسلام سید محمود ترابی پیش از ظهر امروز در نخستین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان دامغان گفت: عمران و آبادانی هر منطقه باید با برنامه ریزی صحیح باشد.

وی به مسئله تورم و گرانی در جامعه اشاره کرد و گفت: تورم و گرانی نگرانی را برای همه افراد جامعه به وجود آورد که ما باید در این زمینه منصفانه قضاوت کنیم.

ترابی افزود: مدیران نباید در پشت دربهای بسته جلسه برگزار کنند و بلکه باید از نزدیک بروند و ناهمواری ها را مشاهده کنند و بهتر با واقعیتها آشنایی پیدا کنند.

وی با بیان اینکه نباید همه گرانی ها و تورم ها را به دولت نسبت دهیم بلکه باید اصل نوآوری را در نظر بگیریم تا نتایج این نوآوری ها در پایان سال به شکوفایی مبدل گردد.

امام جمعه دامغان از حذف یک طبقه از بیمارستان در حال ساخت 160 تختخوابی حضرت آیت الله خامنه ای دامغان انتقاد کرد و گفت: این بودجه نباید حذف می شد .

نماینده ولی فقیه در دامغان با توجه کاهش جمعیت شهرستان بر اساس آمار سرشماری سال 85 اظهار داشت: مهاجرتهایی از این شهرستان صورت گرفت که 5/11 درصد افت جمعیت داشته ایم که علت آن هم عقب افتادگی نبود بلکه کمبود اشتغال بوده است.