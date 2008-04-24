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۵ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۵:۱۹

400 هزار نفر در استان زنجان واجد شرایط رای دادن هستند

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات استان زنجان گفت: 408 هزار و 540 نفر در دو حوزه انتخابیه زنجان طارم و خدابنده در دور دوم انتخابات مجلس واجد شرایط رای دادن هستند.

کیقباد علی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: در انتخابات دور دوم مجلس در دو حوزه انتخابیه در استان زنجان که به دور دوم کشیده شده در حوزه انتخابیه زنجان و طارم 308 هزار و 540 نفر و در حوزه انتخابیه خدابنده 100 هزار نفر واجد شرایط رای دادن هستند.

وی در ادامه با عنوان اینکه تعداد 9 هزار و 477 نفر مسوولیت برگزاری دور دوم انتخابات مجلس در این استان را بر عهده دارند افزود: این‌افراد شامل هیئت‌های ‌اجرایی، ستادها، کمیته‌ها، اعضای شعبه‌ها، ناظران، محافظان، نیروهای خدماتی و نماینده فرمانداران و بخشداران در شعبه‌ها هستند.

علی بابایی گفت: جهت برگزاری مرحله‌ دوم انتخابات مجلس هشتم در حوزه‌های انتخابیه‌ "زنجان و طارم" و "خدابنده" 420 صندوق اخذ رای پیش‌بینی شده است.

رئیس ستاد انتخابات استان زنجان اظهار داشت: از این تعداد 281 صندوق برای حوزه انتخابیه زنجان و طارم و 139 صندوق برای حوزه‌ انتخابیه خدابنده درنظر گرفته شده است.

علی بابایی افزود: 195 شعبه شهری و 225 شعبه ‪ روستایی، آرای مردم این مناطق را در دور دوم انتخابات مجلس هشتم جمع‌آوری خواهند کرد.

وی حضور همه ‌جانبه مردم در پای صندوق‌های رای‌گیری دور دوم انتخابات را ضروری دانست و گفت: تمهیدات لازم جهت برگزاری انتخابات سالم و پرشور در حوزه‌های انتخابیه "زنجان و طارم" و "خدابنده" فراهم شده است.

علی‌بابایی افزود: استان یک ‌میلیون نفری زنجان دارای پنج نماینده در مجلس شورای‌اسلامی است که سه‌ نماینده در دور اول انتخابات به ‌مجلس هشتم راه یافته‌اند.

وی ادامه داد: در انتخابات فردا نیز یک نماینده دیگر حوزه انتخابیه‌ "زنجان و طارم" و نماینده حوزه انتخابیه "خدابنده" توسط مردم این حوزه‌ها برگزیده خواهند شد.

کد مطلب 671285

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