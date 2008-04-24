400 هزار نفر در استان زنجان واجد شرایط رای دادن هستند

کیقباد علی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: در انتخابات دور دوم مجلس در دو حوزه انتخابیه در استان زنجان که به دور دوم کشیده شده در حوزه انتخابیه زنجان و طارم 308 هزار و 540 نفر و در حوزه انتخابیه خدابنده 100 هزار نفر واجد شرایط رای دادن هستند.
وی در ادامه با عنوان اینکه تعداد 9 هزار و 477 نفر مسوولیت برگزاری دور دوم انتخابات مجلس در این استان را بر عهده دارند افزود: اینافراد شامل هیئتهای اجرایی، ستادها، کمیتهها، اعضای شعبهها، ناظران، محافظان، نیروهای خدماتی و نماینده فرمانداران و بخشداران در شعبهها هستند.
علی بابایی گفت: جهت برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس هشتم در حوزههای انتخابیه "زنجان و طارم" و "خدابنده" 420 صندوق اخذ رای پیشبینی شده است.
رئیس ستاد انتخابات استان زنجان اظهار داشت: از این تعداد 281 صندوق برای حوزه انتخابیه زنجان و طارم و 139 صندوق برای حوزه انتخابیه خدابنده درنظر گرفته شده است.
علی بابایی افزود: 195 شعبه شهری و 225 شعبه روستایی، آرای مردم این مناطق را در دور دوم انتخابات مجلس هشتم جمعآوری خواهند کرد.
وی حضور همه جانبه مردم در پای صندوقهای رایگیری دور دوم انتخابات را ضروری دانست و گفت: تمهیدات لازم جهت برگزاری انتخابات سالم و پرشور در حوزههای انتخابیه "زنجان و طارم" و "خدابنده" فراهم شده است.
علیبابایی افزود: استان یک میلیون نفری زنجان دارای پنج نماینده در مجلس شورایاسلامی است که سه نماینده در دور اول انتخابات به مجلس هشتم راه یافتهاند.
وی ادامه داد: در انتخابات فردا نیز یک نماینده دیگر حوزه انتخابیه "زنجان و طارم" و نماینده حوزه انتخابیه "خدابنده" توسط مردم این حوزهها برگزیده خواهند شد.
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