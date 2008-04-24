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۵ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۵:۵۶

هاشم پور:

822 بازرس و سربازرس در مرحله دوم انتخابات اردبیل فعالیت خواهند کرد

اردبیل خبرگزاری مهر: رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان گفت: 715 نفر بازرس و 107 نفر سربازرس در برگزاری مرحله دوم هشتمین دوره انتخابات مجلس فعالیت خواهند کرد.

ناصر هاشم پور معاون عمرانی استاندار در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب اظهار داشت: این تعداد بازرس و سربازرس در دو حوزه انتخابیه اردبیل، نیر و نمین و حوزه انتخابیه پارس آباد و بیله سوار فعالیت و همکاری می کنند.

وی افزود: بازرسان با حضور در پای صندوق های رای بر نحوه برگزاری سالم انتخابات نظارت و در صورت مشاهده  هر گونه رفتار غیر قانونی، برابر مقررات اقدام خواهند کرد.

وی تعداد شعب اخذ رای د رمرحله دوم انتخابات را 635 شعبه اعلام و تصریح کرد: در مرحله دوم انتخابات و در این دو حوزه 635 شعبه اخذ رای در نظر گرفته شده که از این مجموع 289 شعبه شهری و 346 شعبه روستایی خواهد بود.

هاشم پور اضافه کرد: همچنین از کل شعب، 417 شعبه به صورت ثابت و 218 شعبه نیز به صورت سیار نسبت به اخذ آرای مردم اقدام می نمایند.

بیش از 552 هزار و 215 نفر در دو حوزه اردبیل، نیر و نمین و حوزه پار س آباد و بیله سوار  واجد شرایط رای دادن در مرحله دوم انتخابات هستتند.

از مجموع واجدین شرایط نیز 364 هزار و 239 نفر ساکن شهرها و 187 هزار و 976 نفر در روستاها ساکن هستند.

کد مطلب 671287

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