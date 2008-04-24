822 بازرس و سربازرس در مرحله دوم انتخابات اردبیل فعالیت خواهند کرد

ناصر هاشم پور معاون عمرانی استاندار در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب اظهار داشت: این تعداد بازرس و سربازرس در دو حوزه انتخابیه اردبیل، نیر و نمین و حوزه انتخابیه پارس آباد و بیله سوار فعالیت و همکاری می کنند.

وی افزود: بازرسان با حضور در پای صندوق های رای بر نحوه برگزاری سالم انتخابات نظارت و در صورت مشاهده هر گونه رفتار غیر قانونی، برابر مقررات اقدام خواهند کرد.

وی تعداد شعب اخذ رای د رمرحله دوم انتخابات را 635 شعبه اعلام و تصریح کرد: در مرحله دوم انتخابات و در این دو حوزه 635 شعبه اخذ رای در نظر گرفته شده که از این مجموع 289 شعبه شهری و 346 شعبه روستایی خواهد بود.

هاشم پور اضافه کرد: همچنین از کل شعب، 417 شعبه به صورت ثابت و 218 شعبه نیز به صورت سیار نسبت به اخذ آرای مردم اقدام می نمایند.

بیش از 552 هزار و 215 نفر در دو حوزه اردبیل، نیر و نمین و حوزه پار س آباد و بیله سوار واجد شرایط رای دادن در مرحله دوم انتخابات هستتند.

از مجموع واجدین شرایط نیز 364 هزار و 239 نفر ساکن شهرها و 187 هزار و 976 نفر در روستاها ساکن هستند.

