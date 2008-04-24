هیچ گروه سیاسی نباید نتیجه انتخابات را به نام خود مصادره کند

استاندار اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل با بیان این مطلب اظهار داشت: منتخب مرحله دوم انتخابات مجلس هشتم نیز نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی خواهد بود و این انتخاب نباید به نفع جریان یا گروه خاصی بهره برداری شود.

وی افزود: مردم در انتخاب خود آزادند و هر نتیجه ای که در مرحله دوم انتخابات رقم بخورد همه باید تابع آن بوده و به آرا مردم احترام بگذارند، چنانچه در مرحله اول نیز پنج نماینده استان که به مجلس راه یافته اند توسط آرا مردم انتخاب شدند.

نیکزاد عنوان کرد: ستاد انتخابات استان در این مرحله نیز به مانند مرحله اول با بیطرفی و امانتداری کامل از آرای مردم صیانت خواهد کرد.

وی تاکید کرد: مجریان انتخابات در پاسخ به اعتماد ارزشمند مردم باید با نهایت امانتداری و بیطرفی به صیانت از آرای آنان بپردازند.

وی با اشاره به اینکه ستاد انتخابات استان برای برگزاری مقتدرانه و مطابق با قانون مرحله دوم انتخابات آمادگی کامل دارد، اضافه کرد: تسهیلات لازم برای برگزاری سالم و مقتدرانه مرحله دوم انتخابات هشتمین دوره مجلس در دو حوزه انتخابیه استان اتخاذ شده است.

نیکزاد خاطر نشان کرد: امیدواریم مردم شریف و آگاه شهرستان اردبیل، نیر، نمین، بیله سوارو پارس آباد با حضور حداکثری در پای صندوق های رای، نمود دیگری از وحدت و انسجام خود را به نمایش بگذارند.

از پنج حوزه انتخابیه استان اردبیل و از مجموع هفت نماینده استان در مجلس شورای اسلامی، پنج نماینده در مرحله اول انتخابات مشخص گردیده و در مرحله دوم و در حوزه انتخابیه اردبیل، نیر و نمین و حوزه انتخابیه پارس آباد و بیله سوار دو نماینده دیگر به همراه پنج نماینده مرحله اول راهی مجلس خواهند شد.