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۵ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۴:۵۷

واعظ جوادی اعلام کرد:

شناسایی 1820 آلاینده محیط زیست در کشور

شناسایی 1820 آلاینده محیط زیست در کشور

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان محیط زیست کشور گفت: هزار و ‪ ۸۲۰‬ آلاینده زیست محیطی در کشور وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، فاطمه جوادی امروز در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران افزود: در سال جاری به منظور انجام پایش های محیط زیستی گشت هوایی و دریایی آغاز می شود.

وی رویکرد دولت را تمرکز صنایع در شهرک ها عنوان کرد و اظهار داشت: با این کار محیط زیست با پسماندهای صنعتی آلوده نخواهد شد.

جوادی از به کار گیری نانو فناوری در کاهش آلاینده های محیط زیست خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر اطلاعات در مورد نانوفناوری کم است و باید بیشتر در این زمینه کار شود.

وی همچنین از برگزاری همایشی در مورد نانوفناوری در سال جاری در کشور خبر داد و تصریح کرد: در این همایش اندیشمندان محیط زیست حضور خواهند داشت.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشوربه وجود تشکل‌های مردم نهاد محیط زیست اشاره کرد و گفت: هم اکنون ۴۵۸مورد تشکل مردم نهاد در کشورثبت شده است اما تعداد کمی از این تشکلها فعال است.

وی گفت: این تشکل‌ها در صورت داشتن طرح و برنامه از طرف سازمان محیط زیست حمایت می‌شوند.

فاطمه جوادی اضافه کرد: شاخص وسعت مناطق حفاظت شده و تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست در جهان ۱۰درصد، در ایران ۷/۱و در استان همدان ۲/۲درصد است.

جوادی ادامه داد: یکی از مصوبات دولت در سال جاری میزان کاهش گوگرد در گازوئیل تولیدی کشور است که گازوئیل تولیدی دارای گوگرد بسیار بالا است که این موضوع موجب ایجاد آلودگی هوا و بیماری‌ها می شود.

کد مطلب 671311

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