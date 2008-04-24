شناسایی 1820 آلاینده محیط زیست در کشور

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، فاطمه جوادی امروز در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران افزود: در سال جاری به منظور انجام پایش های محیط زیستی گشت هوایی و دریایی آغاز می شود.

وی رویکرد دولت را تمرکز صنایع در شهرک ها عنوان کرد و اظهار داشت: با این کار محیط زیست با پسماندهای صنعتی آلوده نخواهد شد.

جوادی از به کار گیری نانو فناوری در کاهش آلاینده های محیط زیست خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر اطلاعات در مورد نانوفناوری کم است و باید بیشتر در این زمینه کار شود .

وی همچنین از برگزاری همایشی در مورد نانوفناوری در سال جاری در کشور خبر داد و تصریح کرد: در این همایش اندیشمندان محیط زیست حضور خواهند داشت.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشوربه وجود تشکل‌های مردم نهاد محیط زیست اشاره کرد و گفت: هم اکنون ۴۵۸ ‬ مورد تشکل مردم نهاد در کشورثبت شده است اما تعداد کمی از این تشکلها فعال است.

وی گفت: این تشکل‌ها در صورت داشتن طرح و برنامه از طرف سازمان محیط زیست حمایت می‌شوند .

فاطمه جوادی اضافه کرد: شاخص وسعت مناطق حفاظت شده و تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست در جهان ‪ ۱۰ ‬ درصد، در ایران ‪ ۷/۱ ‬ و در استان همدان ‪ ۲/۲ ‬ درصد است .