شناسایی 1820 آلاینده محیط زیست در کشور

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، فاطمه جوادی امروز در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران افزود: در سال جاری به منظور انجام پایش های محیط زیستی گشت هوایی و دریایی آغاز می شود.
وی رویکرد دولت را تمرکز صنایع در شهرک ها عنوان کرد و اظهار داشت: با این کار محیط زیست با پسماندهای صنعتی آلوده نخواهد شد.
جوادی از به کار گیری نانو فناوری در کاهش آلاینده های محیط زیست خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر اطلاعات در مورد نانوفناوری کم است و باید بیشتر در این زمینه کار شود.
وی همچنین از برگزاری همایشی در مورد نانوفناوری در سال جاری در کشور خبر داد و تصریح کرد: در این همایش اندیشمندان محیط زیست حضور خواهند داشت.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشوربه وجود تشکلهای مردم نهاد محیط زیست اشاره کرد و گفت: هم اکنون ۴۵۸ مورد تشکل مردم نهاد در کشورثبت شده است اما تعداد کمی از این تشکلها فعال است.
وی گفت: این تشکلها در صورت داشتن طرح و برنامه از طرف سازمان محیط زیست حمایت میشوند.
فاطمه جوادی اضافه کرد: شاخص وسعت مناطق حفاظت شده و تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست در جهان ۱۰درصد، در ایران ۷/۱و در استان همدان ۲/۲ درصد است.
جوادی ادامه داد: یکی از مصوبات دولت در سال جاری میزان کاهش گوگرد در گازوئیل تولیدی کشور است که گازوئیل تولیدی دارای گوگرد بسیار بالا است که این موضوع موجب ایجاد آلودگی هوا و بیماریها می شود.
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