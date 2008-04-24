۵ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۷:۵۴

مسابقات قرآنی دانشجویان دانشکده های علوم قرآنی کشور در مشهد آغاز شد

مشهد - خبرگزاری مهر:‌ ششمین دوره مسابقات سراسری قرآن دانشجویان دانشکده های علوم قرآنی کشور در دانشکده علوم قرآنی مشهد آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر محمد صادق علمی دبیر این همایش ظهر امروز در حاشیه افتتاحیه این مسابقات گفت: در این دوره از مسابقات 49 دانشجوی پسر و 38 دانشجوی دختر از 14 دانشکده علوم قرآنی کشور حضور دارند.

وی افزود: این دانشجویان در 9 رشته شامل ترجمه و مفردات قرآن (سوره انعام)، معارف قرآن(تفسیر نمونه سوره انعام)، تلاوت مرتل ( ترتیل)، تلاوت مجرد( تحقیق)،‌حفظ 5 جز قرآن کریم با ترجمه،‌ حفظ 10 جز قرآن کریم با ترجمه، حفظ 20 جز قرآن کریم با ترجمه،‌حفظ کل قرآن کریم با ترجمعه و تواشیح و همخوانی قرآن کریم با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

علمی،‌ انس بیشتر نسل جوان با قرآن،‌ آشنایی با مفاهیم قرآن، توسعه اندیشی قرنی و توسعه قرآنی را از اهداف این دوره از مسابقات عنوان کرد.

وی یاد آور شد: این دانشجویان از مرحله مقدماتی در دانشکده های علوم قرآنی استانهای کشور به این مرحله راه پیدا کرده اند و برگزیدگان این دوره از مسابقات به مرحله سراسری دانشجویان سراسر کشور راه خواهند یافت.

رئیس دانشکده علوم قرآنی مشهد در پایان از استاد حاج مرتضی سادات فاطمی، حاج رضا جاویدی، استاد احمد افخمی، چهره های برجسته و بین المللی قرآن ایران نام برد و اظهار داشت: یان افراد داوری این دوره از مسابقات را بر عهده دارند.

 

کد مطلب 671313

