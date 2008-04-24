34 بقعه متبرکه در استان سمنان وجود دارد

حجت الاسلام قربانعلی صفایی پور در اولین همایش هیئتهای امناء بقاع و اماکن متبرکه استان سمنان در دامغان گفت: 700 مسجد و یک هزار و 400 نمازخانه، تکایا و حسینیه در استان سمنان وجود دارد.

وی افزود: بیش از 10 هزار نفر در استان سمنان عضو هیئت امنای تکایا، امام زاده ها و مساجد و حسینیه ها عضویت دارند.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه دامغان نیز در این همایش گفت: وجود مراکز مذهبی، تکایا و حسینیه ها هر کدام به عنوان یکی از شعائر اسلامی محسوب می شود که باید آن را قدر دانست.

حجت الاسلام سید محمود ترابی گفت: هر چه اعتقادات مردم به اماکن مذهبی و متبرکه بیشتر شود احترام به این اماکن افزوده می شود.

وی از وجود 120 طلبه برادر و خواهر در دو حوزه علمیه برادران و خواهر در دامغان خبر داد و انتخاب حوزه علمیه دامغان از بین 270 حوزه علمیه در کشور را نشان از مذهبی بودن شهرستان دامغان عنوان کرد.