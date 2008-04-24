  1. استانها
  2. سمنان
۵ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۵:۵۶

34 بقعه متبرکه در استان سمنان وجود دارد

34 بقعه متبرکه در استان سمنان وجود دارد

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان گفت: 134 بقاع متبرکه در استان سمنان وجود دارد.

حجت الاسلام قربانعلی صفایی پور در اولین همایش هیئتهای امناء بقاع و اماکن متبرکه استان سمنان در دامغان گفت: 700 مسجد و یک هزار و 400 نمازخانه، تکایا و حسینیه در استان سمنان وجود دارد.

وی افزود: بیش از 10 هزار نفر در استان سمنان عضو هیئت امنای تکایا، امام زاده ها و مساجد و حسینیه ها عضویت دارند.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه دامغان نیز در این همایش گفت: وجود مراکز مذهبی، تکایا و حسینیه ها هر کدام به عنوان یکی از شعائر اسلامی محسوب می شود که باید آن را قدر دانست.

حجت الاسلام سید محمود ترابی گفت: هر چه اعتقادات مردم به اماکن مذهبی و متبرکه بیشتر شود احترام به این اماکن افزوده می شود.

وی از وجود 120 طلبه برادر و خواهر در دو حوزه علمیه برادران و خواهر در دامغان خبر داد و انتخاب حوزه علمیه دامغان از بین 270 حوزه علمیه در کشور را نشان از مذهبی بودن شهرستان دامغان عنوان کرد.

 
کد مطلب 671330

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار